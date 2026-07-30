"Купол" для защиты от FPV-дронов планируют создать над Харьковом, - ОВА
Харьковская областная государственная администрация разрабатывает экспериментальный проект по защите областного центра от атак FPV-дронов, в том числе с использованием оптоволокна.
Об этом "Радио Хартия" рассказал глава ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Проект разрабатывается совместно со Вторым корпусом "Хартия". Сначала его реализуют на отдельном участке, а в случае успеха — масштабируют на весь город.
"Военные тоже экспериментируют, ищут средства активного противодействия. Мы уже неделю прорабатываем со Вторым корпусом НГУ "Хартия" экспериментальный проект, который будет реализовываться на определенном участке территории — не будем говорить, где именно — активного противодействия. Если он окажется успешным — а я верю, что он будет успешным — мы будем внедрять его на всей территории, создавая вокруг Харькова такой купол защиты от FPV-дронов на оптоволокне", — пояснил Синегубов.
Средства на финансирование эксперимента выделит областной бюджет. Но для расширения защиты потребуются крупные суммы, которые придется привлекать.
По данным главы ОГА, уже сейчас до города долетают лишь отдельные дроны из сотен, которые запускает по городу российская армия:
"У нас днем было бы около ста FPV на оптоволокне, направленных на город Харьков. И мы понимаем, какими могут быть последствия. Поэтому, когда мы говорим "эксперимент" — это не что-то придуманное с нуля. Это уже работает на фронте, однако адаптировано к той ситуации, к тем потребностям, которые есть. Это будет эффективно, однозначно. Сейчас будем приступать к его реализации".
Также предусмотрена и пассивная защита, в частности антидроновые сетки на всей Харьковской кольцевой дороге. Сетками также обезопасят Харьковское шоссе — на участке от кольцевой до пересечения с улицей Академика Проскуры.
Третьим эшелоном защиты глава ОГА называет дополнительные мобильные огневые группы, которые будут сбивать именно FPV-дроны.
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