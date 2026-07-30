"Купол" для защиты от FPV-дронов планируют создать над Харьковом, - ОВА

Харьковская областная государственная администрация разрабатывает экспериментальный проект по защите областного центра от атак FPV-дронов, в том числе с использованием оптоволокна.

Об этом "Радио Хартия" рассказал глава ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Проект разрабатывается совместно со Вторым корпусом "Хартия". Сначала его реализуют на отдельном участке, а в случае успеха — масштабируют на весь город.

"Военные тоже экспериментируют, ищут средства активного противодействия. Мы уже неделю прорабатываем со Вторым корпусом НГУ "Хартия" экспериментальный проект, который будет реализовываться на определенном участке территории — не будем говорить, где именно — активного противодействия. Если он окажется успешным — а я верю, что он будет успешным — мы будем внедрять его на всей территории, создавая вокруг Харькова такой купол защиты от FPV-дронов на оптоволокне", — пояснил Синегубов.

Средства на финансирование эксперимента выделит областной бюджет. Но для расширения защиты потребуются крупные суммы, которые придется привлекать.

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По данным главы ОГА, уже сейчас до города долетают лишь отдельные дроны из сотен, которые запускает по городу российская армия:

"У нас днем было бы около ста FPV на оптоволокне, направленных на город Харьков. И мы понимаем, какими могут быть последствия. Поэтому, когда мы говорим "эксперимент" — это не что-то придуманное с нуля. Это уже работает на фронте, однако адаптировано к той ситуации, к тем потребностям, которые есть. Это будет эффективно, однозначно. Сейчас будем приступать к его реализации".

Также предусмотрена и пассивная защита, в частности антидроновые сетки на всей Харьковской кольцевой дороге. Сетками также обезопасят Харьковское шоссе — на участке от кольцевой до пересечения с улицей Академика Проскуры.

Третьим эшелоном защиты глава ОГА называет дополнительные мобильные огневые группы, которые будут сбивать именно FPV-дроны.

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