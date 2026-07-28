Россияне атаковали Харьков БПЛА: в пятиэтажке загорелась крыша, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж
Российские войска атаковали Харьков ударным беспилотником. В Новобаварском районе города дрон попал в пятиэтажный жилой дом, в результате чего загорелась крыша и пострадали люди.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Разрушения в Харькове
- В результате "прилета" вражеского БПЛА в пятиэтажный дом в Новобаварском районе загорелась кровля площадью 200 м².
- Повреждено остекление окон в прилегающих многоквартирных домах и гражданский автомобиль.
Жертвы прилета
У 8 человек медики диагностировали острую стрессовую реакцию.
Всем оказывается помощь.
Подразделения ГСЧС оперативно локализовали пожар.
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