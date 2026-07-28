Россияне атаковали Харьков БПЛА: в пятиэтажке загорелась крыша, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали Харьков ударным беспилотником. В Новобаварском районе города дрон попал в пятиэтажный жилой дом, в результате чего загорелась крыша и пострадали люди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Разрушения в Харькове

В результате "прилета" вражеского БПЛА в пятиэтажный дом в Новобаварском районе загорелась кровля площадью 200 м².

Повреждено остекление окон в прилегающих многоквартирных домах и гражданский автомобиль.

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Жертвы прилета

У 8 человек медики диагностировали острую стрессовую реакцию.



Всем оказывается помощь.



Подразделения ГСЧС оперативно локализовали пожар.

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