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Росіяни атакували Харків БпЛА: у п’ятиповерхівці спалахнула покрівля, є постраждалі. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували Харків ударним безпілотником. У Новобаварському районі міста дрон влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого спалахнула покрівля та постраждали люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Руйнування у Харкові
- Внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА в п'ятиповерховий будинок у Новобаварському районі спалахнула покрівля на площі 200 м2.
- Пошкоджено скління вікон в прилеглих багатоквартирних будинках та цивільний автомобіль.
Жертви прильоту
У 8 людей медики діагностували гостру реакцію на стрес.
Усім надається допомога.
Підрозділи ДСНС оперативно локалізували пожежу.
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