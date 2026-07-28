Росіяни атакували Харків БпЛА: у п’ятиповерхівці спалахнула покрівля, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Харків ударним безпілотником. У Новобаварському районі міста дрон влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого спалахнула покрівля та постраждали люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Руйнування у Харкові

Внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА в п'ятиповерховий будинок у Новобаварському районі спалахнула покрівля на площі 200 м2.

Пошкоджено скління вікон в прилеглих багатоквартирних будинках та цивільний автомобіль.

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Жертви прильоту

У 8 людей медики діагностували гостру реакцію на стрес.



Усім надається допомога.



Підрозділи ДСНС оперативно локалізували пожежу.

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