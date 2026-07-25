Під час свята у школі Харкова використали російські вірші й пісні: складено два адмінпротоколи

В одній зі шкіл Харкова під час святкового заходу для дітей педагоги використали музичний репертуар і поетичні твори російських авторів.

Про це повідомляється на сайті Уповноваженого із захисту державної мови, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, представниця Уповноваженого із захисту державної мови Вікторія Меренкова за результатами здійснення заходів державного контролю встановила порушення вимог статті 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" в одному із закладів освіти Харкова.

Зазначається, що підставою для перевірки стало звернення батьків учнів, які повідомили, що під час святкового заходу для дітей початкової школи педагогічні працівники використовували музичний репертуар і поетичні твори російських авторів.

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Складено протоколи

Повідомляється, що за результатами державного контролю складено акт і два протоколи про адміністративне порушення.

Подробиці

За словами Меренкової, педагоги зазначили, що використали російськомовний репертуар на прохання окремих батьків, щоб, на їхню думку, "полегшити" дітям сприйняття української мови, оскільки вдома вони спілкуються російською.

"Місія школи - навчати, виховувати й формувати український мовний простір. Саме в закладі освіти дитина має чути якісну українську мову, українську пісню, українське слово. І це не рекомендація - це вимога Закону. Українська школа має звучати українською. Інакше бути не може", - зазначила представниця Уповноваженого.

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Вона наголосила, що особливо боляче говорити про це саме в Харкові. Місті, яке щодня потерпає від російських обстрілів. Місті, де Росія намагається знищити не лише будинки, а й нашу пам'ять, культуру, ідентичність.

"Тому використання мови держави-агресора чи творів, які могли й мали бути замінені українськими, під час заходів для дітей — це не просто порушення мовного законодавства. Це сигнал, що ми ще не всюди усвідомили ціну власної мови.

Водночас ця справа дає й привід для оптимізму. Батьки не промовчали. Вони скористалися своїм правом на захист мовних прав дітей. Саме завдяки такій небайдужості Закон працює не лише на папері, а й у реальному житті", - додала Меренкова.

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