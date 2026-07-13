Мовний омбудсмен склав ще п’ять протоколів щодо Одеського драмтеатру, матеріали передали до СБУ

Представниця Уповноваженого із захисту державної мови склала п'ять протоколів про адміністративні правопорушення щодо Одеського обласного академічного драматичного театру. Окремі матеріали перевірки направили до Служби безпеки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підставою для перевірки стала скарга, подана після суспільного резонансу навколо скасування студентської постановки п'єси Миколи Куліша "Мина Мазайло". До неї були додані аудіозаписи засідання Художньої ради театру та зустрічей із його керівництвом, на яких, зокрема, зафіксували використання недержавної мови.

Під час опрацювання матеріалів встановили, що аудіозаписи містять не лише можливі порушення мовного законодавства, а й висловлювання, які можуть потребувати окремої правової оцінки.

У зв'язку з цим Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська направила відповідні матеріали до СБУ для розгляду та реагування в межах компетенції. Зокрема, йдеться про перевірку окремих висловлювань на предмет можливих ознак кримінального правопорушення.

Читайте: Мовний омбудсмен отримав 1501 скаргу за пів року

У секретаріаті також зазначили, що під час державного контролю Уповноважена двічі зверталася до театру з вимогою надати пояснення та необхідні матеріали, однак заклад відмовився надати запитувану інформацію.

За результатами перевірки представниця мовного омбудсмена склала один протокол щодо виконувачки обов'язків директора – художнього керівника театру за ст. 188-53 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за невиконання законних вимог Уповноваженого із захисту державної мови.

Ще чотири протоколи склали щодо членів Художньої ради театру за порушення вимог ст. 12 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Під час розгляду матеріалів члени Художньої ради пояснювали використання російської мови тим, що про це нібито просив заявник. Водночас заявник це заперечив, а стаття 12 мовного закону не передбачає можливості переходу на недержавну мову під час засідань, зустрічей чи іншого робочого спілкування в комунальному закладі на прохання іншої особи.

Як повідомлялося, у червні за результатами виїзної перевірки Одеського обласного академічного драматичного театру вже було складено чотири протоколи про адміністративні правопорушення у сфері застосування державної мови.

Також читайте: В Україні можуть підвищити штрафи за порушення мовного законодавства у 10 разів, - мовна омбудсменка Івановська