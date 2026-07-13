Языковой омбудсмен составил еще пять протоколов в отношении Одесского драмтеатра, материалы переданы в СБУ

Представительница Уполномоченного по защите государственного языка составила пять протоколов об административных правонарушениях в отношении Одесского областного академического драматического театра. Отдельные материалы проверки были направлены в Службу безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка.

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Основанием для проверки стала жалоба, поданная после общественного резонанса вокруг отмены студенческой постановки пьесы Николая Кулиша "Мина Мазайло". К ней были приложены аудиозаписи заседания Художественного совета театра и встреч с его руководством, на которых, в частности, было зафиксировано использование негосударственного языка.

В ходе изучения материалов было установлено, что аудиозаписи содержат не только возможные нарушения языкового законодательства, но и высказывания, которые могут потребовать отдельной правовой оценки.

В связи с этим Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская направила соответствующие материалы в СБУ для рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции. В частности, речь идет о проверке отдельных высказываний на предмет возможных признаков уголовного правонарушения.

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В секретариате также отметили, что в ходе государственного контроля Уполномоченная дважды обращалась в театр с требованием предоставить объяснения и необходимые материалы, однако учреждение отказалось предоставить запрашиваемую информацию.

По результатам проверки представительница языкового омбудсмена составила один протокол в отношении исполняющей обязанности директора – художественного руководителя театра по ст. 188-53 Кодекса Украины об административных правонарушениях – за невыполнение законных требований Уполномоченного по защите государственного языка.

Еще четыре протокола были составлены в отношении членов Художественного совета театра за нарушение требований ст. 12 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

При рассмотрении материалов члены Художественного совета объясняли использование русского языка тем, что об этом якобы просил заявитель. В то же время заявитель это опроверг, а статья 12 языкового закона не предусматривает возможности перехода на негосударственный язык во время заседаний, встреч или иного рабочего общения в коммунальном учреждении по просьбе другого лица.

Как сообщалось, в июне по результатам выездной проверки Одесского областного академического драматического театра уже было составлено четыре протокола об административных правонарушениях в сфере применения государственного языка.

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