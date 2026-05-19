В Украине могут повысить штрафы за нарушение языкового законодательства в 10 раз, – языковой омбудсмен Ивановская

В Украине следует увеличить размер штрафов, даже в 10 раз, именно для тех, кто систематически нарушает языковое законодательство.

Об этом в интервью LB.ua сказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, сообщает Цензор.НЕТ.

Какие штрафы?

Сейчас штраф за первое нарушение составляет 3400-5100 грн, за повторное – 8500-11 900 грн.

"Умножить штрафы на 10 - это вполне рабочий вариант для системных нарушителей. Мы должны действовать по принципу "не уважаешь государственный язык - теряешь прибыль, не соблюдаешь закон - теряешь право на профессиональную реализацию", - пояснила Ивановская.

По ее словам, штрафы должны существенно вырасти для тех, кто не реагирует ни на первое, ни на второе предупреждение.

"Мы уже внесли предложения об увеличении размера штрафа, причем эти изменения должны быть отражены в Кодексе об административных правонарушениях", – говорит Ивановская.

Жалобы уполномоченному

В течение прошлого года к языковому омбудсмену в общей сложности поступило 2888 жалоб. В этом году по состоянию на 12 мая она получила уже 1045 обращений, из них 78 – о нарушениях языкового законодательства в сфере образования.

75% жалоб были приняты во внимание, и нарушения устранены.

"Что же касается остального, то это как раз поле для системного мониторинга: при повторном нарушении штраф удваивают. Повторные обращения в отношении одних и тех же заведений, особенно в сфере обслуживания и интернета, указывают на то, что действующий размер штрафов для определенного сегмента бизнеса является нечувствительным. Они готовы платить за право игнорировать государственный язык", – отметила омбудсмен.

