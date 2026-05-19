В Украине могут повысить штрафы за нарушение языкового законодательства в 10 раз, – языковой омбудсмен Ивановская

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская

В Украине следует увеличить размер штрафов, даже в 10 раз, именно для тех, кто систематически нарушает языковое законодательство.

Об этом в интервью LB.ua сказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, сообщает Цензор.НЕТ.

Какие штрафы?

Сейчас штраф за первое нарушение составляет 3400-5100 грн, за повторное – 8500-11 900 грн.

"Умножить штрафы на 10 - это вполне рабочий вариант для системных нарушителей. Мы должны действовать по принципу "не уважаешь государственный язык - теряешь прибыль, не соблюдаешь закон - теряешь право на профессиональную реализацию", - пояснила Ивановская.

По ее словам, штрафы должны существенно вырасти для тех, кто не реагирует ни на первое, ни на второе предупреждение.

"Мы уже внесли предложения об увеличении размера штрафа, причем эти изменения должны быть отражены в Кодексе об административных правонарушениях", – говорит Ивановская.

Жалобы уполномоченному

  • В течение прошлого года к языковому омбудсмену в общей сложности поступило 2888 жалоб. В этом году по состоянию на 12 мая она получила уже 1045 обращений, из них 78 – о нарушениях языкового законодательства в сфере образования.
  • 75% жалоб были приняты во внимание, и нарушения устранены.

"Что же касается остального, то это как раз поле для системного мониторинга: при повторном нарушении штраф удваивают. Повторные обращения в отношении одних и тех же заведений, особенно в сфере обслуживания и интернета, указывают на то, что действующий размер штрафов для определенного сегмента бизнеса является нечувствительным. Они готовы платить за право игнорировать государственный язык", – отметила омбудсмен.

+8
Фаріон 2.0.
19.05.2026 16:31 Ответить
+6
Зараз порве тут малоросів з комплексом меншовартості...
19.05.2026 16:33 Ответить
+6
Автор закону про антисемітизм русофіл та українофоб Бужанський тобі ближче?
19.05.2026 16:36 Ответить
Потрібні штрафи для батьків що виховують дітей москворотими ⚡️
19.05.2026 16:31 Ответить
Нарешті всю цю свиноту москальську змусять вивчити українську мову
19.05.2026 16:46 Ответить
Слава Фаріон ❗️
19.05.2026 16:34 Ответить
А що не так робилоа Фаріон? В Україні ще більше прогресує російська і цьому допомагає влада. В них на першому місці російська церква, яка зберігає більше 7 тисяч храмів і нерухомості України, користується пільгами.Не буде тих відділів російської секти - не будуть ходити туди українці.
Я вже багато раз іздив в різні міста півдня і сходу на похорони і 90% їх відспівують в УПЦ РП, бо поруч відсутні ПЦУ. Чому так? Бо люди звикли ходити по місцю проживання до того храму. Більшість читають "Українська православна церква" і думають, що то реально українська - а звідти просто прибрали "Московського патріархату" , але вона залишилася філією Московії. Влада пролонгувала їх перебування в Україні і закрила на це очі. Навпаки, недавно Буданга захищав цю секту, як і решта антимайданної влади.
Послухайте плівки розмов нашої "еліти" - жодного українського слова. Послухайте, як приклад, на якій мові спілкуються працівники СБУ, прокуратури, поліції в Дніпрі, Одесі, Миколаєві. Складається таке враження, що скоро будуть виписувати штраф за спілкування українською в Україні.
В них найбільше російського контенту для дітей, які починаючи розмовляти і щось розуміти - запамятовують все російське. По містах ходить молодь, вмикає свої пристрої і танцюють і співають російський непотріб.. То ми зрощуємо тут в нас, під час війни новий русскій мір???
19.05.2026 16:51 Ответить
Аби не Українською❓
19.05.2026 16:36 Ответить
Суржик це не мааасковский ааакцент, не хрюкай тут, кацапідр 😆😆😆
19.05.2026 16:43 Ответить
В тебе російські пальці?
19.05.2026 16:37 Ответить
щелепа
19.05.2026 16:40 Ответить
в транспорті збирайте, з такими цінами - одні матюкі москальскі будуть
19.05.2026 16:33 Ответить
Матюки монгольські, кацапи і їх хочуть вкрасти.
19.05.2026 16:35 Ответить
нащадок фаріона
19.05.2026 16:34 Ответить
Нас таких нащадків мільйони. Вас - менше. Ми вас передавим, кого з вас кацапи не доб'ють. Тікай ☝️
19.05.2026 16:37 Ответить
Ніхто давно не реагує на висери московської пропаганди. Нам своє робить. А кацапідрам все від 'свободи' пече. Ми вас доб'єм ⚡️
19.05.2026 17:01 Ответить
Ти носій ідеології російськомовного холуйства?
19.05.2026 16:38 Ответить
А ще ми мальчіка в трусіках убілі, как ісусіка прібілі 🤣🤣🤣
19.05.2026 16:53 Ответить
У чому полягала російська пропаганда Фаріон?
19.05.2026 16:56 Ответить
Тобі зайнятися нічим? Декілька сотень тисяч людей взагалі не працюють, а їй нудно.
19.05.2026 16:37 Ответить
Сєр-ґєй, не трясись. Армія-Мова-Концтабір для москвохряків 😁😁😁
19.05.2026 16:38 Ответить
Зачепили твою ранімую русскую душу...
19.05.2026 16:40 Ответить
А бужанський на кого працює?
19.05.2026 16:40 Ответить
Міндича спочатку не хочете оштрафувати за його злиту переписку про двушки?🤦 Цікаво як ця взагалі процедура про "стягнення" буде проводитися?
19.05.2026 16:39 Ответить
Ну так міндіч москвороте рило 🔪🐽
19.05.2026 16:41 Ответить
Як добре тут всі московитські боти вскриваються, всіх на карандаш до сбу 😁😁😁
Мова як свята вода діє ❗️
19.05.2026 16:42 Ответить
Кацап прикривається воїнами ЗСУ 😆😆😆
19.05.2026 16:54 Ответить
Ти знаєш, хто захищає підарську мову?
19.05.2026 16:57 Ответить
І рохкати і квікати?
19.05.2026 17:03 Ответить
почніть з плівок міндіча
19.05.2026 16:43 Ответить
Отож я за це і кажу , вам кріпакам обмеження чергове незрозуміле а міндичи як спілкуються російською так пишуть
19.05.2026 16:49 Ответить
В статті мова про бізнес, кацаботи як завжди пересмикують. Не знаєш мови - плати гроші ❗️
19.05.2026 16:56 Ответить
давно пора! задовбали московіти з своєю рюськоязічною челістью! хай валять на підорашку пи--ти свинособачою! російська мова- мова рабів!
19.05.2026 16:46 Ответить
тут малохольні малороси накинулись, що їх уцкгій ізик постраждає, будуть штрафувати, але то таке, нехай платять за свою тупість.
Але мене інше цікавить, а як щодо кепів, треків і інших тому подібних вкидів, що це як не порушення мовного законодавства, за це теж треба штрафувати, чи це інше, бо патужний боневтік їх вживає?
19.05.2026 16:46 Ответить
Диверсанти продовжують розпалювати ворожнечу
19.05.2026 16:50 Ответить
Ворожнечу з ким? Як можна бути москворотим на 5й рік війни?
19.05.2026 16:57 Ответить
Стравлівают два брацкіх народа?
19.05.2026 17:00 Ответить
Мова - це універсальна форма існування культури нації.
19.05.2026 17:04 Ответить
Коли буде штраф депутатам, які не голосують особисто в Раді, а фальсифікують голосування.
19.05.2026 16:50 Ответить
Українчики, які тут нав'язують російську, принижуючи все українське, їдучи за кордон для працевлаштування чи навчання, за декілька місяців вивчають мову тієї країни, де перебувають. Чому? Бо там діє вимога тієї країни користуватися їх мовою. В Україні малороси і антимайданівці захопили владу, звикли до всього російського і сьогодні топчуться по нашій українській мові і культурі, імітують свій патріотизм і порвернення до українського. Тільки заборона і великі штрафи та відмова працевлаштування тим, хто не володіє українською допоможуть Україні стати Україною.
19.05.2026 16:55 Ответить
А чому вони розмовляють російсько? - підари, сер...
19.05.2026 16:59 Ответить
Створив Господь мавпу. А тодi дивиться - ні, людина все ж краще. Ну, збирає вiн усiх мавп i каже: щоб до завтра менi людьми стали! Мавпи цiлу нiч хвости вiдрiзали, голились... Прокидається Господь - краса! Живуть люди у бiлих хатках iз вишневими садочками, хрущi над вишнями гудуть i т.д. Але що це? Деякi мавпи все ще у лiсi по деревах стрибають! Господь як гримне на них: "Я Господь ваш, я вас створив, як ви смiєте не пiдкорятись словам моїм?!" Мавпи перелякались, поховались у кущах, аж тодi найсмiливiша вилазить i забуханим голосом каже: "А ми па-украінскі нє панiмаєм!"
19.05.2026 17:05 Ответить
"Можуть" збільшити штрафи,"варто" збільшити штрафи абсолютно не означає що їх справді можуть переглянути.Івановська просто нагадала про себе що вона недаремно їсть хліб,який на мою думку забрали у більш потрібних професій.Можна одне лишень їй порадити - їдь агітуй за мову на фронт,там половина наших солдатів розмовляє на руській.До речі я радив то саме Фаріон поїхати на схід там поагітувати а не тільки в програмі "говорить Великий Львів" але вона не встигла...Зі сходу до неї приїхали з контрагітацією...
19.05.2026 17:04 Ответить
Ще одне свинидло прикривається воїнами ЗСУ. Будеш разом з ковирялкою іваночко сидіти.
19.05.2026 17:10 Ответить
Навмисно нас нацьковують одне на одного, аби відволікти від головного, коли у Сирського всі родичі в кацапії, Єлізаров не знає української мови, ген. прокурор має зв'язки з кацапами, його зами теж, зєля відправляє двушечки на москву і т.д. Це просто договорняк, щоб нас повбивати, всім вигідна вічна війна чи що? Можна вічно правити, влуштувати диктатуру, вбивати і грабувати людей. Кацапи он по простих людях б'ють, вони ж не б'ють по резиденціях, маєтках, козинах і т.д. І наші спецслужби з допомогою розвідки НАТО, напевно, хотіли б, того путіна вже 1000 разів ліквідували разом з патрушевим, сєчіним і всім кодлом. І "теракти" ті проти ментів, щоб закручувати гайки, не нужні вони кацапам, не воюють ті менти і не збираються, на окупованих територіях всі їм служать, а тут дівчина-рембо сама влаштувала вибух, той 21-річний хлопець то каже думав шо кур'єром буде, то виготовив вибухівку, то Зєля після Львова каже, що буде серія терактів, Ванга?
А з нас дурнів роблять. То лі єщьо будєт ой-ой-ой
19.05.2026 17:05 Ответить
Ця дама не дурна, але потужно, незламно підступна.
Дивуюсь чому немає від неїпропозиції негайно скликати РНБО і усім хто розмовляє не українською мовою, скасувати громадянство України. А чому б ні, треба ж дивитись ширше. Чи ні, ще ті хто говорять російською, для тих кому вона рідна і не від ***** дісталась, а від власних батьків, поки ще потрібні Україні?
Навіщо, вони ж так заважають їй жити.
Курка, як є.
Пригадую довоєні роки, пів України з заходу, чоловічої статі, перлися, як зараз індуси, в росію аби там будувати москалям житло, розробляли нафтову промисловість і ніх...я не страждали, що навколо кацапи і вони самі розмовляють кацапською отримучі руплі, а в цей час кацапи громили Грузію, в попіл перетворювали Алепо, і не до сраки. Головне.довгий рупль.
Ле тоді був патріотизм.
А на востоці і підні, півночі люди розвивали промисловість.тут в Україні, пахали і сіяли, і в рашку не перлися, як не перлися ів Польщі на їх поля, бо своїх вистачало.
Гидко все це і небезпечно. Як таких розумовообмежених до влади допускають і в чиїх інтересах, величезне питання, над яким всім варто.задуматись.
19.05.2026 17:07 Ответить
 
 