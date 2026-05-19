В Украине могут повысить штрафы за нарушение языкового законодательства в 10 раз, – языковой омбудсмен Ивановская
В Украине следует увеличить размер штрафов, даже в 10 раз, именно для тех, кто систематически нарушает языковое законодательство.
Об этом в интервью LB.ua сказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, сообщает Цензор.НЕТ.
Какие штрафы?
Сейчас штраф за первое нарушение составляет 3400-5100 грн, за повторное – 8500-11 900 грн.
"Умножить штрафы на 10 - это вполне рабочий вариант для системных нарушителей. Мы должны действовать по принципу "не уважаешь государственный язык - теряешь прибыль, не соблюдаешь закон - теряешь право на профессиональную реализацию", - пояснила Ивановская.
По ее словам, штрафы должны существенно вырасти для тех, кто не реагирует ни на первое, ни на второе предупреждение.
"Мы уже внесли предложения об увеличении размера штрафа, причем эти изменения должны быть отражены в Кодексе об административных правонарушениях", – говорит Ивановская.
Жалобы уполномоченному
- В течение прошлого года к языковому омбудсмену в общей сложности поступило 2888 жалоб. В этом году по состоянию на 12 мая она получила уже 1045 обращений, из них 78 – о нарушениях языкового законодательства в сфере образования.
- 75% жалоб были приняты во внимание, и нарушения устранены.
"Что же касается остального, то это как раз поле для системного мониторинга: при повторном нарушении штраф удваивают. Повторные обращения в отношении одних и тех же заведений, особенно в сфере обслуживания и интернета, указывают на то, что действующий размер штрафов для определенного сегмента бизнеса является нечувствительным. Они готовы платить за право игнорировать государственный язык", – отметила омбудсмен.
Я вже багато раз іздив в різні міста півдня і сходу на похорони і 90% їх відспівують в УПЦ РП, бо поруч відсутні ПЦУ. Чому так? Бо люди звикли ходити по місцю проживання до того храму. Більшість читають "Українська православна церква" і думають, що то реально українська - а звідти просто прибрали "Московського патріархату" , але вона залишилася філією Московії. Влада пролонгувала їх перебування в Україні і закрила на це очі. Навпаки, недавно Буданга захищав цю секту, як і решта антимайданної влади.
Послухайте плівки розмов нашої "еліти" - жодного українського слова. Послухайте, як приклад, на якій мові спілкуються працівники СБУ, прокуратури, поліції в Дніпрі, Одесі, Миколаєві. Складається таке враження, що скоро будуть виписувати штраф за спілкування українською в Україні.
В них найбільше російського контенту для дітей, які починаючи розмовляти і щось розуміти - запамятовують все російське. По містах ходить молодь, вмикає свої пристрої і танцюють і співають російський непотріб.. То ми зрощуємо тут в нас, під час війни новий русскій мір???
Мова як свята вода діє ❗️
Але мене інше цікавить, а як щодо кепів, треків і інших тому подібних вкидів, що це як не порушення мовного законодавства, за це теж треба штрафувати, чи це інше, бо патужний боневтік їх вживає?
А з нас дурнів роблять. То лі єщьо будєт ой-ой-ой
Дивуюсь чому немає від неїпропозиції негайно скликати РНБО і усім хто розмовляє не українською мовою, скасувати громадянство України. А чому б ні, треба ж дивитись ширше. Чи ні, ще ті хто говорять російською, для тих кому вона рідна і не від ***** дісталась, а від власних батьків, поки ще потрібні Україні?
Навіщо, вони ж так заважають їй жити.
Курка, як є.
Пригадую довоєні роки, пів України з заходу, чоловічої статі, перлися, як зараз індуси, в росію аби там будувати москалям житло, розробляли нафтову промисловість і ніх...я не страждали, що навколо кацапи і вони самі розмовляють кацапською отримучі руплі, а в цей час кацапи громили Грузію, в попіл перетворювали Алепо, і не до сраки. Головне.довгий рупль.
Ле тоді був патріотизм.
А на востоці і підні, півночі люди розвивали промисловість.тут в Україні, пахали і сіяли, і в рашку не перлися, як не перлися ів Польщі на їх поля, бо своїх вистачало.
Гидко все це і небезпечно. Як таких розумовообмежених до влади допускають і в чиїх інтересах, величезне питання, над яким всім варто.задуматись.