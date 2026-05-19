В Україні можуть підвищити штрафи за порушення мовного законодавства у 10 разів, - мовна омбудсменка Івановська

В Україні варто збільшити розмір штрафів, навіть у 10 разів, саме для тих, хто системно порушує мовне законодавство.

Про це в інтерв’ю LB.ua сказала уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, інформує Цензор.НЕТ.

Які штрафи?

Зараз штраф за перше порушення становить 3400-5100 грн, за повторне –– 8500-11 900 грн.

"Помножити штрафи на 10 – це цілком робочий варіант для системних порушників. Ми маємо діяти за принципом "не поважаєш державну мову – втрачаєш прибуток, не дотримуєшся закону – втрачаєш право на професійну реалізацію", - пояснила Івановська.

За її словами, суттєво штрафи мають зрости для тих, хто не реагує ні на перше, ні на друге попередження.

"Ми вже внесли пропозиції про збільшення розміру штрафу, причому ці зміни мають бути відображені в Кодексі про адміністративні правопорушення", – каже Івановська.

Скарги до уповноваженої

Упродовж минулого року до мовної омбудсманки загалом надійшло 2888 скарг. Цього року станом на 12 травня вона отримала вже 1045 звернень, із них 78 – щодо порушень мовного законодавства у сфері освіти.

75% скарг були взяті до уваги й порушення виправили.

"Що ж до решти, то це якраз поле для системного моніторингу: при повторному порушенні штраф подвоюють. Повторні звернення щодо одних і тих самих закладів, особливо у сфері обслуговування й інтернету, вказують на те, що чинний розмір штрафів для певного сегмента бізнесу є нечутливим. Вони готові платити за право ігнорувати державну мову", - зауважила омбудсманка.

