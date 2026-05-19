В Україні можуть підвищити штрафи за порушення мовного законодавства у 10 разів, - мовна омбудсменка Івановська

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська

В Україні варто збільшити розмір штрафів, навіть у 10 разів, саме для тих, хто системно порушує мовне законодавство.

Про це в інтерв’ю LB.ua сказала уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, інформує Цензор.НЕТ.

Які штрафи?

Зараз штраф за перше порушення становить 3400-5100 грн, за повторне –– 8500-11 900 грн.

"Помножити штрафи на 10 – це цілком робочий варіант для системних порушників. Ми маємо діяти за принципом "не поважаєш державну мову – втрачаєш прибуток, не дотримуєшся закону – втрачаєш право на професійну реалізацію", - пояснила Івановська.

За її словами, суттєво штрафи мають зрости для тих, хто не реагує ні на перше, ні на друге попередження.

"Ми вже внесли пропозиції про збільшення розміру штрафу, причому ці зміни мають бути відображені в Кодексі про адміністративні правопорушення", – каже Івановська.

Скарги до уповноваженої

  • Упродовж минулого року до мовної омбудсманки загалом надійшло 2888 скарг. Цього року станом на 12 травня вона отримала вже 1045 звернень, із них 78 – щодо порушень мовного законодавства у сфері освіти.
  • 75% скарг були взяті до уваги й порушення виправили.

"Що ж до решти, то це якраз поле для системного моніторингу: при повторному порушенні штраф подвоюють. Повторні звернення щодо одних і тих самих закладів, особливо у сфері обслуговування й інтернету, вказують на те, що чинний розмір штрафів для певного сегмента бізнесу є нечутливим. Вони готові платити за право ігнорувати державну мову", - зауважила омбудсманка.

Автор закону про антисемітизм русофіл та українофоб Бужанський тобі ближче?
19.05.2026 16:36 Відповісти
Фаріон 2.0.
19.05.2026 16:31 Відповісти
Потрібні штрафи для батьків що виховують дітей москворотими ⚡️
19.05.2026 16:31 Відповісти
Це залишки мережі мудащука та сектанти рпц, недобитки 😆😆😆
19.05.2026 17:21 Відповісти
Таки сволота прокацапська осилила українську, щоб написати цю брехливу маячню)))))
19.05.2026 17:22 Відповісти
Свідок ковбаси по 2.20, скажи, а тебе там томік Пушкіна вдома не завалявся?
19.05.2026 17:27 Відповісти
Цікаво багато солдат і командирів говорять на передовій російською або змішаною, не кажучи вже про цкунів (вони як один чистою російською) до речі на них стягнення буде розповсюджуватися?
19.05.2026 17:14 Відповісти
Ти був на передку і сам чув? 🤣🤣🤣
19.05.2026 17:16 Відповісти
Якось вже так дивно переконувати підарасів, що в Україні має бути українська мова.
19.05.2026 17:27 Відповісти
А якщо говорять єврейською?
19.05.2026 17:21 Відповісти
лять, де ти в окопі бачив ресторан? Чи іншу сферу обслуговування? Ти розумієш хоч про шо іона говорить, читти тільки ОРТ по вечорах дивися?
19.05.2026 17:25 Відповісти
Не на часі, двушки в маскву треба відправляти!
19.05.2026 17:43 Відповісти
Боюся, шо не пройде. У нас все ще люди ностальгують за «васьмим марта» та «пломбіром по 20 копійок», хоча народилися в 20хх
19.05.2026 17:24 Відповісти
Тільки силою, примусом і *********. Я маю окремий телефон спеціальний і на москворотих викликаю поліцію.
19.05.2026 17:41 Відповісти
Оповіщувачів теж будете штрафувати? Там через одного москворотська вилітає як гуде.
19.05.2026 17:45 Відповісти
Ти сам москворотий?
19.05.2026 17:51 Відповісти
Судячи по твоїм шаблонним фразам ти звичайний зелений ботяра
19.05.2026 17:55 Відповісти
Підтримую. Потрібно також запровадити штрафи для осіб, які є державними службовцями і дозволяють собі давати інтерв'ю московською мовою.
19.05.2026 18:45 Відповісти
Я розумію зараз почнеться скавчання москворотого колонізованого охлосу, але!
Штраф також потрібен і проти моквонарєчія на вулицях , тому що в південних і північних містах відчуття що потрапив на московію ....
також діти майже всі москвороті це біда потрвбні механізми викорінення цього зла серед дітей- шукати причини чому і т д ...
Це потрібно робити рішуче і негайно нарєчія не повинно бути в кордонах України, як цого немає і в Польщі
19.05.2026 19:32 Відповісти
Треба пускати слухи, що кацапи крадуть москворотих дітей на органи, підманюють кацапською мовою
19.05.2026 20:02 Відповісти
О, корма для хомяков подкинули. Жевать будут долго)
19.05.2026 21:37 Відповісти
