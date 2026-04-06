Інтернет-магазини та сфера обслуговування стали лідерами порушень мовного закону на початку 2026 року, – Івановська
Протягом першого кварталу 2026 року найбільше порушень мовного законодавства в Україні зафіксовано серед інтернет-магазинів та у сфері обслуговування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті уповноваженої із захисту державної мови.
Скільки скарг надійшло
За три місяці 2026 року омбудсменка Олена Івановська отримала 659 скарг. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року таких звернень було 646.
Найбільше скарг надійшло з Києва – 238 (36% від загальної кількості).
Також значна кількість звернень зафіксована у:
- Одеській області – 116 (18%);
- Харківській області – 91 (14%);
- Дніпропетровській області – 61 (9%);
- інших регіонах – менш ніж по 2%.
Де найчастіше порушують закон
Найбільше скарг стосувалися інтернет-ресурсів – 168 звернень (26%), зокрема через відсутність української версії сайтів.
Ще 103 звернення (17%) пов’язані з порушеннями у сфері обслуговування.
Крім того:
- 92 скарги (14%) – щодо зовнішньої реклами та інформації;
- 52 (8%) – у сфері освіти;
- 48 – щодо надання інформації про товари та послуги;
- 45 (7%) – у медіа;
- 36 (6%) – серед представників влади;
- 33 (5%) – у сфері культури.
Що передбачає закон
Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" діє з 2019 року та регулює використання української мови у публічному просторі.
Зокрема, він зобов’язує забезпечувати україномовний контент у сфері обслуговування, медіа, рекламі та освіті, а також встановлює квоти для книжкової продукції.
Що передувало
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Україні можуть суттєво посилити відповідальність за порушення мовного законодавства, оскільки чинна система штрафів виявилася малоефективною.
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що нинішні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися закону. За її словами, розміри штрафів – від 3 400 до 5 800 гривень – для багатьох порушників не є відчутними, тому не виконують превентивної функції.
Омбудсменка наголосила, що у разі неефективності чинних механізмів необхідно переходити до більш жорстких заходів. Зокрема, розглядається можливість підвищення штрафів для юридичних осіб у два-три рази, щоб змусити бізнес серйозніше ставитися до вимог мовного законодавства.
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