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Новини Порушення мовного закону Мовний омбудсмен Штраф за порушення мовного закону
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В Україні хочуть різко підвищити штрафи за російську: мовна омбудсменка зробила заяву

В Україні пропонують підвищити штрафи за порушення мовного закону

В Україні можуть суттєво підвищити штрафи за порушення мовного законодавства через їхню неефективність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в ефірі шоу Яніни Соколової.

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За її словами, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства.

Читайте: Чинні штрафи за порушення мовного законодавства не працюють, - омбудсменка Івановська

Подробиці

Івановська зазначила, що нинішні штрафи – від 3 400 до 5 800 гривень – для багатьох не є суттєвими.

Вона наголосила, що у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність.

"Ми вважаємо, якщо не працює превенція тих штрафів, які на сьогоднішній момент є, то треба йти на підвищення", – заявила мовна омбудсменка.

За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у два-три рази.

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Статистика порушень

За 2025 рік в Україні було накладено 95 штрафів за порушення мовного законодавства на загальну суму майже 369 тисяч гривень.

Зокрема:

  • 15 штрафів по 1 700 грн
  • 64 штрафи по 3 400 грн
  • 4 штрафи по 5 100 грн
  • 11 штрафів по 8 500 грн
  • 1 штраф на 11 900 грн

Як зазначалося під час ефіру, кількість штрафів зросла на 26% порівняно з 2024 роком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скарг на порушення мовного закону в інтернеті поменшало, - Івановська

Омбудсменка підкреслила, що спочатку мовний закон мав просвітницьку функцію, однак практика показала потребу у жорсткіших заходах для тих, хто свідомо ігнорує вимоги.

Також вона зазначила, що частина українців, які після початку повномасштабної війни перейшли на українську мову, згодом повернулися до російської.

Водночас, за її словами, рівень мовної свідомості в суспільстві поступово зростає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частина українців знову повертається до російської мови. Це небезпечна тенденція, - мовна омбудсменка Івановська

Автор: 

закон (2908) Україна (7530) мова (744) штраф (1976) Івановська Олена (20)
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Топ коментарі
+25
Не дивлячись на геноцид рашистів проти українського народу, значна частина населення продовжує спілкуватись мовою ворога,невже не гидко говорити однією мовою з варварами які прийшли тебе убитит ?
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24.03.2026 08:13 Відповісти
+17
Два мiсяцi ретельноi рихтовки, то щелепа, худчiй свого поросячого вереску, стае в украiномовне русло.
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24.03.2026 08:33 Відповісти
+13
Ти диви, як кацапи заспівали. А коли забороняли українську в Україні, то про культурний код чомусь не згадували. Ага, хто перейшов на українську - тому пожиттєву стипендію
і орден "За мужність".
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24.03.2026 08:33 Відповісти

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