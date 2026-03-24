В Україні хочуть різко підвищити штрафи за російську: мовна омбудсменка зробила заяву

В Україні можуть суттєво підвищити штрафи за порушення мовного законодавства через їхню неефективність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в ефірі шоу Яніни Соколової.

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За її словами, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства.

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Подробиці

Івановська зазначила, що нинішні штрафи – від 3 400 до 5 800 гривень – для багатьох не є суттєвими.

Вона наголосила, що у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність.

"Ми вважаємо, якщо не працює превенція тих штрафів, які на сьогоднішній момент є, то треба йти на підвищення", – заявила мовна омбудсменка.

За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у два-три рази.

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Статистика порушень

За 2025 рік в Україні було накладено 95 штрафів за порушення мовного законодавства на загальну суму майже 369 тисяч гривень.

Зокрема:

15 штрафів по 1 700 грн

64 штрафи по 3 400 грн

4 штрафи по 5 100 грн

11 штрафів по 8 500 грн

1 штраф на 11 900 грн

Як зазначалося під час ефіру, кількість штрафів зросла на 26% порівняно з 2024 роком.

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Омбудсменка підкреслила, що спочатку мовний закон мав просвітницьку функцію, однак практика показала потребу у жорсткіших заходах для тих, хто свідомо ігнорує вимоги.

Також вона зазначила, що частина українців, які після початку повномасштабної війни перейшли на українську мову, згодом повернулися до російської.

Водночас, за її словами, рівень мовної свідомості в суспільстві поступово зростає.

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