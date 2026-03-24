В Украине хотят резко повысить штрафы за русский язык: языковой омбудсмен сделала заявление

В Украине предлагают повысить штрафы за нарушение языкового закона

В Украине могут существенно повысить штрафы за нарушение языкового законодательства из-за их неэффективности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в эфире шоу Янины Соколовой.

По ее словам, действующие санкции не влияют на системных нарушителей и не стимулируют их соблюдать языковое законодательство.

Подробности

Ивановская отметила, что нынешние штрафы – от 3 400 до 5 800 гривен – для многих не являются существенными.

Она подчеркнула, что в случае неэффективности действующих мер необходимо ужесточать ответственность.

"Мы считаем, что если не работает превенция тех штрафов, которые существуют на сегодняшний момент, то нужно идти на повышение", – заявила языковой омбудсмен.

По ее словам, речь идет об увеличении штрафов для юридических лиц в два-три раза.

Статистика нарушений

За 2025 год в Украине было наложено 95 штрафов за нарушение языкового законодательства на общую сумму почти 369 тысяч гривен.

В частности:

  • 15 штрафов по 1 700 грн
  • 64 штрафа по 3 400 грн
  • 4 штрафа по 5 100 грн
  • 11 штрафов по 8 500 грн
  • 1 штраф в размере 11 900 грн

Как отмечалось во время эфира, количество штрафов выросло на 26% по сравнению с 2024 годом.

Омбудсмен подчеркнула, что изначально языковой закон имел просветительскую функцию, однако практика показала необходимость более жестких мер для тех, кто сознательно игнорирует требования.

Также она отметила, что часть украинцев, которые после начала полномасштабной войны перешли на украинский язык, впоследствии вернулись к русскому.

В то же время, по ее словам, уровень языкового самосознания в обществе постепенно растет.

Штрафи штрафами , а от що робити із щелепами???)
24.03.2026 08:03 Ответить
Кацапорилих до нігтя.
24.03.2026 08:05 Ответить
кончена зелена дегенератка!!!!
за культурний код потрібно боротися через мозок, а не через сраку!!!
українці повинні бажати розмовляти українською, а не боятися штрафу за небажання розмовляти українською!!!
ото, як була октябрьонком, піонеркою, комсомолкою так і залишилася!
тупі неосвічені чинуши совкодрочери: штрафувати та залякувати, що приводить до прямо протилежного результату.
хочааа.....
про що це я?
у нас гундоса гнида зе!пересидент, відбитий малорос.
24.03.2026 08:10 Ответить
Не дивлячись на геноцид рашистів проти українського народу, значна частина населення продовжує спілкуватись мовою ворога,невже не гидко говорити однією мовою з варварами які прийшли тебе убитит ?
24.03.2026 08:13 Ответить
Цілком підтримую!
24.03.2026 08:16 Ответить
Даже тут реклама кацапсячою проскакує.
24.03.2026 08:18 Ответить
У Кремлі аплодують подібним ініціативам, які "СПОСОБСТВУЮТ СПЛАЧИВАНИЮ граждан РФ вокруг вождя т. Путина" - на лозунг "народ и Путин едины" працює вся могутність пропаганди Кремля, РПЦ МП, полезньіе Кремлю ідіотьі...

Невже на фронті воюють за Україну одні чистокровні українці!?

24.03.2026 08:22 Ответить
А не пробували розстрілювати? Бах і більше не порушить...
24.03.2026 08:25 Ответить
 
 