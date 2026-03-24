В Украине хотят резко повысить штрафы за русский язык: языковой омбудсмен сделала заявление

В Украине могут существенно повысить штрафы за нарушение языкового законодательства из-за их неэффективности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в эфире шоу Янины Соколовой.

По ее словам, действующие санкции не влияют на системных нарушителей и не стимулируют их соблюдать языковое законодательство.

Ивановская отметила, что нынешние штрафы – от 3 400 до 5 800 гривен – для многих не являются существенными.

Она подчеркнула, что в случае неэффективности действующих мер необходимо ужесточать ответственность.

"Мы считаем, что если не работает превенция тех штрафов, которые существуют на сегодняшний момент, то нужно идти на повышение", – заявила языковой омбудсмен.

По ее словам, речь идет об увеличении штрафов для юридических лиц в два-три раза.

Статистика нарушений

За 2025 год в Украине было наложено 95 штрафов за нарушение языкового законодательства на общую сумму почти 369 тысяч гривен.

В частности:

15 штрафов по 1 700 грн

64 штрафа по 3 400 грн

4 штрафа по 5 100 грн

11 штрафов по 8 500 грн

1 штраф в размере 11 900 грн

Как отмечалось во время эфира, количество штрафов выросло на 26% по сравнению с 2024 годом.

Омбудсмен подчеркнула, что изначально языковой закон имел просветительскую функцию, однако практика показала необходимость более жестких мер для тех, кто сознательно игнорирует требования.

Также она отметила, что часть украинцев, которые после начала полномасштабной войны перешли на украинский язык, впоследствии вернулись к русскому.

В то же время, по ее словам, уровень языкового самосознания в обществе постепенно растет.

