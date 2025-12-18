РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9840 посетителей онлайн
Новости Штраф за нарушение языкового закона
448 12

Действующие штрафы за нарушение языкового законодательства не работают, - омбудсмен Ивановская

Нарушение языкового закона

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к Кабинету Министров Украины с предложением инициировать повышение административных штрафов за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" путем внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Действующие штрафы не сдерживают нарушителей

В обращении, адресованном премьер-министру Украины, отмечается, что действующие санкции не выполняют надлежащей превентивной функции и фактически не сдерживают нарушителей.

"Действующие размеры административных взысканий за нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не обеспечивают надлежащего превентивного эффекта и не стимулируют субъектов правонарушений к их устранению. В ряде случаев уплата штрафа является менее обременительной, чем приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства", - подчеркнула Уполномоченная.

Читайте также: Сейчас ощущается постепенный откат украинского языка – некоторые возвращаются к комфортному "языковому пузырю", – омбудсмен Ивановская

Елена Ивановская обратила внимание на то, что за последние годы количество обращений граждан о нарушениях языкового законодательства растет, в частности в сферах обслуживания, рекламы, интернет-ресурсов и публичной информации. В то же время низкий уровень ответственности нивелирует саму идею государственного контроля и создает у нарушителей ощущение безнаказанности.

"Символические штрафы не соизмеримы с экономической выгодой, которую получают отдельные субъекты хозяйствования, системно игнорируя требования закона, а потому не мотивируют к добровольному выполнению языковых норм", - пояснила она.

Читайте также: Водитель такси в Харькове грубо отказался обслуживать пассажирку на украинском языке. Его оштрафовали

Уполномоченная подчеркнула, что усиление административной ответственности является необходимым условием обеспечения реальной действенности языкового законодательства, уважения к букве Закона и государственному языку как конституционной ценности и элемента национальной безопасности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокирование российской музыки на стриминговых платформах по решению СНБО - необходимый шаг, - омбудсмен Ивановская

Автор: 

украинский язык (1219) штраф (1311) Елена Ивановская (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
і парамонову намордник одягнути, щоб не забризкав нормальних людей кацапською слиною. Кацапоморда ботоферма!
показать весь комментарий
18.12.2025 17:16 Ответить
+1
давно проа. а то вже голова болить від новин про цих вузькоригаючих
показать весь комментарий
18.12.2025 17:15 Ответить
+1
наприклад у Німеччині ,навіть касиром не приймуть працювати ,як мову не знаєш ...
показать весь комментарий
18.12.2025 17:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо кассирам в магазинах электрошокеры выдавать , если че на русском кто спросит.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:11 Ответить
і парамонову намордник одягнути, щоб не забризкав нормальних людей кацапською слиною. Кацапоморда ботоферма!
показать весь комментарий
18.12.2025 17:16 Ответить
Пропоную мобілізовувати в ЗСУ за використання російської мови!
показать весь комментарий
18.12.2025 17:25 Ответить
Там без мене таких половина.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:37 Ответить
А что не так? Вы далеко на своих "ай-яй-яй" не уедете.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:26 Ответить
Пан Парамонов, Вы часом не Евгений Юрьевич будете? Знавал одного Парамонова. Секретаря парт организации КПСС.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:28 Ответить
Нет, я его дедушка.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:36 Ответить
давно проа. а то вже голова болить від новин про цих вузькоригаючих
показать весь комментарий
18.12.2025 17:15 Ответить
Тепер красти будуть лише патріотично.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:20 Ответить
В ОПі між собою спілкуються кацапською але грабують Україну "патріотично".
показать весь комментарий
18.12.2025 17:28 Ответить
наприклад у Німеччині ,навіть касиром не приймуть працювати ,як мову не знаєш ...
показать весь комментарий
18.12.2025 17:26 Ответить
Знакомая в Германии 4 года. Здесь работала биологом. Еле-еле за это время сдала какой-то минимум. Который позволяет ей как раз работать кассиром в магазине. Вроде взяли на ограниченную ставку помощником педагога.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:30 Ответить
 
 