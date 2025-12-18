Действующие штрафы за нарушение языкового законодательства не работают, - омбудсмен Ивановская

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к Кабинету Министров Украины с предложением инициировать повышение административных штрафов за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" путем внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Действующие штрафы не сдерживают нарушителей

В обращении, адресованном премьер-министру Украины, отмечается, что действующие санкции не выполняют надлежащей превентивной функции и фактически не сдерживают нарушителей.

"Действующие размеры административных взысканий за нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не обеспечивают надлежащего превентивного эффекта и не стимулируют субъектов правонарушений к их устранению. В ряде случаев уплата штрафа является менее обременительной, чем приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства", - подчеркнула Уполномоченная.

Елена Ивановская обратила внимание на то, что за последние годы количество обращений граждан о нарушениях языкового законодательства растет, в частности в сферах обслуживания, рекламы, интернет-ресурсов и публичной информации. В то же время низкий уровень ответственности нивелирует саму идею государственного контроля и создает у нарушителей ощущение безнаказанности.

"Символические штрафы не соизмеримы с экономической выгодой, которую получают отдельные субъекты хозяйствования, системно игнорируя требования закона, а потому не мотивируют к добровольному выполнению языковых норм", - пояснила она.

Уполномоченная подчеркнула, что усиление административной ответственности является необходимым условием обеспечения реальной действенности языкового законодательства, уважения к букве Закона и государственному языку как конституционной ценности и элемента национальной безопасности Украины.

