Чинні штрафи за порушення мовного законодавства не працюють, - омбудсменка Івановська

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" шляхом внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона зазначила на своїй сторінці у Facebook.

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Чинні штрафи не стримують порушників

У зверненні, адресованому Прем’єр-міністерці України, наголошується, що чинні санкції не виконують належної превентивної функції та фактично не стримують порушників.

"Чинні розміри адміністративних стягнень за порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не забезпечують належного превентивного ефекту та не стимулюють суб’єктів правопорушень до їх усунення. У низці випадків сплата штрафу є менш обтяжливою, ніж приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства", - наголосила Уповноважена.

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Олена Івановська звернула увагу на те, що за останні роки кількість звернень громадян щодо порушень мовного законодавства зростає, зокрема у сферах обслуговування, реклами, інтернет-ресурсів та публічної інформації. Водночас низький рівень відповідальності нівелює саму ідею державного контролю та створює у порушників відчуття безкарності.

"Символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб’єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги закону, а тому не мотивують до добровільного виконання мовних норм", - пояснила вона.

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Уповноважена підкреслила, що посилення адміністративної відповідальності є необхідною умовою забезпечення реальної дієвості мовного законодавства, поваги до букви Закону та державної мови як конституційної цінності та елемента національної безпеки України.