Жалоб на нарушение языкового закона в интернете стало меньше, - Ивановская

Количество жалоб на нарушение языкового законодательства в интернете постепенно уменьшается, однако характер этих нарушений меняется — все чаще речь идет не об отсутствии украинского языка, а о его вытеснении по умолчанию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказала Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская во время пресс-конференции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Особенности жалоб на язык

"Доля жалоб на язык интернет-представительства в общем количестве обращений постепенно уменьшается с 46% в 22-м году до 25% в 25-м. В то же время абсолютное количество таких жалоб остается значительным. Это свидетельствует не об исчезновении проблемы, а о ее трансформации. Меняется и профиль нарушителя, и характер нарушений", - отметила Ивановская.

Жалобы на веб-сайты

По ее словам, если в 2022-2023 годах около 80% нарушений касались полного отсутствия украиноязычной версии сайтов, то в 2024-2025 годах доминируют жалобы на загрузку по умолчанию русскоязычной версии при наличии украинской.

Соцсети становятся новой зоной языкового напряжения

Она отметила, что параллельно уменьшается количество жалоб на веб-сайты, зато растет количество обращений по поводу социальных сетей и коммерческой информации малого бизнеса, что свидетельствует о постепенном наполнении сайтов украинским языком и одновременно о формировании новой зоны языкового напряжения - социальных сетей.

Меры государственного контроля

"По состоянию на 17 декабря 2025 года было начато 971 мероприятие государственного контроля, из них 310 — по языку интернет-представительств. Это 32% от общего количества. По результатам контроля составлены протоколы и приняты постановления в отношении 304 дел, что составляет 44% от всех административных дел. Преобладают предупреждения, но применяются и штрафы от 3400 до 8500 грн в случае повторного нарушения. Фактически около трети интернет-представительств, в отношении которых поступили обоснованные жалобы и где зафиксированы нарушения, привлекаются к административной ответственности", - сообщила Ивановская.

В то же время, по ее словам, сохраняется системное ограничение эффективности контроля из-за приписывания субъектами хозяйствования недостоверных данных о государственной регистрации.

Ранее Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к Кабинету Министров Украины с предложением инициировать повышение административных штрафов за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".