Скарг на порушення мовного закону в інтернеті поменшало, - Івановська

Кількість скарг на порушення мовного законодавства в інтернеті поступово зменшується, однак характер цих порушень змінюється — дедалі частіше йдеться не про відсутність української мови, а про її витіснення за замовчуванням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповіла Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час пресконференції.

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Особливості скарг щодо мови

"Частка скарг щодо мови інтернет-представництва у загальній кількості звернень поступово зменшується з 46% у 22-му році до 25% у 25-му. Водночас абсолютна кількість таких скарг залишається значною. Це свідчить не про зникнення проблеми, а про її трансформацію. Змінюється і профіль порушника, і характер порушень", - зазначила Івановська.

Скарги на вебсайти

За її словами, якщо у 2022-2023 роках близько 80% порушень стосувалися повної відсутності українськомовної версії сайтів, то у 2024-2025 роках домінують скарги на завантаження за замовчуванням російськомовної версії за наявності української.

Соцмережі стають новою зоною мовної напруги

Вона зауважила, що паралельно зменшується кількість скарг на вебсайти, натомість зростає кількість звернень щодо соціальних мереж та комерційної інформації малого бізнесу, що свідчить про поступове наповнення сайтів українською мовою і водночас про формування нової зони мовної напруги - соціальних мереж.

Заходи державного контролю

"Станом на 17 грудня 2025 року було розпочато 971 захід державного контролю, з них 310 щодо мови інтернет-представництв. Це 32% від загальної кількості. За результатами контролю, складено протоколи та ухвалено постанови у 304 справах, що становить 44% від всіх адміністративних справ. Переважають попередження, але застосовуються і штрафи від 3400 до 8500 грн у разі повторного порушення. Фактично близько третини інтернет-представництв, щодо яких надійшли обґрунтовані скарги, і де зафіксовано порушення, притягуються до адміністративної відповідальності", - повідомила Івановська.

Водночас, за її словами, зберігається системне обмеження ефективності контролю через приписування суб’єктами господарювання недостовірних даних про державну реєстрацію.

Раніше Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"