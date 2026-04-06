Интернет-магазины и сфера обслуживания стали лидерами нарушений языкового закона в начале 2026 года, – Ивановская

В первом квартале 2026 года наибольшее количество нарушений языкового законодательства в Украине зафиксировано среди интернет-магазинов и в сфере обслуживания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте уполномоченного по защите государственного языка.

Сколько жалоб поступило

За три месяца 2026 года омбудсмен Елена Ивановская получила 659 жалоб. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года таких обращений было 646.

Больше всего жалоб поступило из Киева – 238 (36% от общего количества).

Также значительное количество обращений зафиксировано в:

Одесской области – 116 (18%);

Харьковской области – 91 (14%);



Днепропетровской области – 61 (9%);

в других регионах – менее 2%.

Где чаще всего нарушают закон

Больше всего жалоб касалось интернет-ресурсов – 168 обращений (26%), в частности из-за отсутствия украинской версии сайтов.

Еще 103 обращения (17%) связаны с нарушениями в сфере обслуживания.

Кроме того:

92 жалобы (14%) – касательно наружной рекламы и информации;

52 (8%) – в сфере образования;

48 – о предоставлении информации о товарах и услугах;

45 (7%) – в СМИ;

36 (6%) – среди представителей власти;

33 (5%) – в сфере культуры.

Что предусматривает закон

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" действует с 2019 года и регулирует использование украинского языка в публичном пространстве.

В частности, он обязывает обеспечивать украиноязычный контент в сфере обслуживания, СМИ, рекламе и образовании, а также устанавливает квоты для книжной продукции.

Что предшествовало

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Украине могут существенно ужесточить ответственность за нарушение языкового законодательства, поскольку действующая система штрафов оказалась малоэффективной.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что нынешние санкции не влияют на системных нарушителей и не стимулируют их соблюдать закон. По ее словам, размеры штрафов – от 3 400 до 5 800 гривен – для многих нарушителей не являются ощутимыми, поэтому не выполняют превентивную функцию.

Омбудсмен подчеркнула, что в случае неэффективности действующих механизмов необходимо переходить к более жестким мерам. В частности, рассматривается возможность повышения штрафов для юридических лиц в два-три раза, чтобы заставить бизнес серьезнее относиться к требованиям языкового законодательства.

