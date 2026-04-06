Интернет-магазины и сфера обслуживания стали лидерами нарушений языкового закона в начале 2026 года, – Ивановская

Большинство жалоб на нарушение языкового закона касаются онлайн-торговли

В первом квартале 2026 года наибольшее количество нарушений языкового законодательства в Украине зафиксировано среди интернет-магазинов и в сфере обслуживания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте уполномоченного по защите государственного языка.

Сколько жалоб поступило

За три месяца 2026 года омбудсмен Елена Ивановская получила 659 жалоб. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года таких обращений было 646.

Больше всего жалоб поступило из Киева – 238 (36% от общего количества).

Также значительное количество обращений зафиксировано в:

  •  Одесской области – 116 (18%);
  •  Харьковской области – 91 (14%);
     
  • Днепропетровской области – 61 (9%);
  •  в других регионах – менее 2%.

 

Где чаще всего нарушают закон

Больше всего жалоб касалось интернет-ресурсов – 168 обращений (26%), в частности из-за отсутствия украинской версии сайтов.

Еще 103 обращения (17%) связаны с нарушениями в сфере обслуживания.

Кроме того:

  •  92 жалобы (14%) – касательно наружной рекламы и информации;
  •  52 (8%) – в сфере образования;
  • 48 – о предоставлении информации о товарах и услугах;
  • 45 (7%) – в СМИ;
  •  36 (6%) – среди представителей власти;
  • 33 (5%) – в сфере культуры.

Что предусматривает закон

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" действует с 2019 года и регулирует использование украинского языка в публичном пространстве.

В частности, он обязывает обеспечивать украиноязычный контент в сфере обслуживания, СМИ, рекламе и образовании, а также устанавливает квоты для книжной продукции.

Что предшествовало

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Украине могут существенно ужесточить ответственность за нарушение языкового законодательства, поскольку действующая система штрафов оказалась малоэффективной.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что нынешние санкции не влияют на системных нарушителей и не стимулируют их соблюдать закон. По ее словам, размеры штрафов – от 3 400 до 5 800 гривен – для многих нарушителей не являются ощутимыми, поэтому не выполняют превентивную функцию.

Омбудсмен подчеркнула, что в случае неэффективности действующих механизмов необходимо переходить к более жестким мерам. В частности, рассматривается возможность повышения штрафов для юридических лиц в два-три раза, чтобы заставить бизнес серьезнее относиться к требованиям языкового законодательства.

нарушения омбудсмен торговля язык
Топ комментарии
щоб менше "акалі і какалі"!
показать весь комментарий
06.04.2026 11:08 Ответить
тобі, напляшнику видно краще)
показать весь комментарий
06.04.2026 11:11 Ответить
Невже ти такий тупий, що не зрозумів контексту написаного щодо мовного законодавства???
показать весь комментарий
06.04.2026 11:21 Ответить
Звичайно при ненависнику всього українського - Голобородька і його шпани, в Україні все більше і більше розвиваєтьсяч ворожа мова і все більше зникає українська. Пройдіть по вулицях - вся молодь слухає виключно російські пісні, вмикають їх на всю потужність і демонстративно танцюють, підспівують... Максимум маленьких дітей в смартфонах слухають кцапські казочки, а їх мами кцапські передачі. Які герої казок вони запам'ятають?
Влада цього не помічає? Бачить, ще й як і допомагає цьому. Пам'ятаю, як за українську зацькували Ірину Фаріон - українську політичну та громадську діячку, мовознавця, та мовну активістку. Цькування було здійснено і проти великого українця Андрія Парубія та інших патріотів України. "Какая разніца" в дії і за 7 років правління Голобородька набирає обертів попри війну з носіями цієї мови і культури. Українцю стало небезпечно жити в Україні, їх гарант захищає не їх, а виключно своє шобло корупціонерів.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:21 Ответить
З окопу пишеш, падлюка? Твоя Фаріонша була комунякою, а потім перевзулася. Борцуни за дермову усі такі - завжди підспівуєе владі.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:49 Ответить
Ну так нужно делать нормальный украинский контент. В интернете все более менее вменяемое или англоязычное или русскоязычное зато у нас 95квартал и телемарахфон. То же и песнями. Что слушать? **** их Вова или про Байрактар? Сколько украинских мультфильмов в прошлом году вышло, фильмов, детских передач? Зато регулярно пилят бабки на 1000 Годин контенту. Вот там где эти деньги, там и украинский язык. Распилили его и растащили по норкам.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:31 Ответить
шо ти ****** льолік,особисто я підписаний більш як на 2000 блогерів в ютуб,на всяк смак контент ,музики доху..їща.аудіокнижок гори за ці роки,хоч ще рік тому слухав раїсянською більше 1000 прослухав це я до того шо з'явився ЯКІСНИЙ контент і я свідомо перейшов на КРАЩИЙ і рідний ,муз кацапська для ослов не слухаю вже 25 рочків .....багато писати скрєпнік не второпає однак.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:20 Ответить
В тирнеті повно українського контенту - хто шукає той і знайде а кому то не тре не буде бачити навіть коли йому це прямо в лице тикати будуть .
показать весь комментарий
06.04.2026 14:43 Ответить
А чому в усіх цих мовних діячок така алкоголічна пика?
показать весь комментарий
06.04.2026 11:46 Ответить
Слабое наказание эти штрафы,нужно бить палками на стадионе под камеры для этого мобилизовать тысяч сто палачей,выдать им бронь,квартирки,жирные зарплаты и новенькую черную форму.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:20 Ответить
Нехай на фронт поїде у бліндажах та окопах порядок наведе.
показать весь комментарий
06.04.2026 14:32 Ответить
 
 