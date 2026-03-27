Экзаменационные билеты на русском: в Одессе уволили профессора университета за нарушение языкового закона

В Одесском национальном технологическом университете по результатам государственного контроля подтверждено нарушение языкового законодательства со стороны профессора, который проводил занятия и составлял экзаменационные билеты на русском языке.

Об этом сообщается на сайте Уполномоченного по защите государственного языка, передает Цензор.НЕТ.

Жалоба студента

В частности, по словам представителя Уполномоченного по защите государственного языка Анны Неруш, основанием для проведения контроля стала жалоба студента, к которой он приложил копии экзаменационных билетов, где вопросы изложены на русском языке.

Были оперативно начаты меры государственного контроля и направлено соответствующее письмо-требование в адрес университета.

В ответе университет сообщил, что провел внутреннюю проверку относительно нарушения профессором языкового законодательства, по результатам которой факты, указанные в жалобе, подтвердились.

Что говорит профессор

Как отмечается, профессор объяснил использование русского языка "проблемами с компьютером" и тем, что для недопущения срыва сессии выдал студентам старые билеты. Общение на русском он также аргументировал тем, что отвечал студентам на языке их обращений.

Профессор уволен

По результатам мероприятий государственного контроля составлен протокол о нарушении профессором статьи 21 языкового закона. На сегодняшний день профессор уволен с занимаемой должности.

"На рассмотрении материалов государственного контроля присутствовал проректор университета. Был нелегкий, но содержательный разговор. Поговорили в целом о языковой ситуации в учебном заведении. Договорились о совместной встрече со студентами и педагогическим составом университета", — подчеркнула Неруш.

Также напоминается, что в соответствии со статьей 21 Закона языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

