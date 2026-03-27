Экзаменационные билеты на русском: в Одессе уволили профессора университета за нарушение языкового закона

Профессора университета уволили за русский язык

В Одесском национальном технологическом университете по результатам государственного контроля подтверждено нарушение языкового законодательства со стороны профессора, который проводил занятия и составлял экзаменационные билеты на русском языке.

Об этом сообщается на сайте Уполномоченного по защите государственного языка, передает Цензор.НЕТ.

Жалоба студента

В частности, по словам представителя Уполномоченного по защите государственного языка Анны Неруш, основанием для проведения контроля стала жалоба студента, к которой он приложил копии экзаменационных билетов, где вопросы изложены на русском языке.

Были оперативно начаты меры государственного контроля и направлено соответствующее письмо-требование в адрес университета.

В ответе университет сообщил, что провел внутреннюю проверку относительно нарушения профессором языкового законодательства, по результатам которой факты, указанные в жалобе, подтвердились.

Читайте также: В Украине хотят резко повысить штрафы за русский язык: языковой омбудсмен сделала заявление

Что говорит профессор

Как отмечается, профессор объяснил использование русского языка "проблемами с компьютером" и тем, что для недопущения срыва сессии выдал студентам старые билеты. Общение на русском он также аргументировал тем, что отвечал студентам на языке их обращений.

Профессор уволен

По результатам мероприятий государственного контроля составлен протокол о нарушении профессором статьи 21 языкового закона. На сегодняшний день профессор уволен с занимаемой должности.

Читайте также: Жалоб на нарушение языкового закона в интернете стало меньше, — Ивановская

"На рассмотрении материалов государственного контроля присутствовал проректор университета. Был нелегкий, но содержательный разговор. Поговорили в целом о языковой ситуации в учебном заведении. Договорились о совместной встрече со студентами и педагогическим составом университета", — подчеркнула Неруш.

Также напоминается, что в соответствии со статьей 21 Закона языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Читайте: Сейчас ощущается постепенный откат украинского языка – некоторые возвращаются в комфортную "языковую пузырь", – омбудсмен Ивано-Франковска

+14
ще телефон його треба добре перевірити...
27.03.2026 18:30
+8
"Москворотий українець" - такий самий оксиморон, як "козломекаючий соловей".
27.03.2026 18:37
+7
Це як тут деякі форумчани пояснюють свої пости латиницєю чи російською тим, що знаходиться за кордоном або "сірою" технікою, тому й не може собі драйвер встановити й на клаву відповідні наліпки прилепити, чи маркером намалювати))
27.03.2026 18:34
Це як тут деякі форумчани пояснюють свої пости латиницєю чи російською тим, що знаходиться за кордоном або "сірою" технікою, тому й не може собі драйвер встановити й на клаву відповідні наліпки прилепити, чи маркером намалювати))
вони лохи галімі. у мене на лептопі взагалі лише латинські літери намальовані, я не став купувати наліпки, і давно освоївся спокійно друкувати українською навіть без розмітки наосліп.
lexilogos.com/keyboard/ukrainian.htm
,,професора".... б...., які страждають на мовний кретинізм!
Ані узкоязичниє !!! Бл....
папашка гравця казав, що йому вже важко переходити на державну. Вік заважає.
Та там таких професорів кожен другий, якщо не перший.
В Канаді зараз виганяють з посади генерального директора Air Canada Майкла Руссо, через його повідомлення співчуття англійською мовою, адресоване жертвам і родинам тих, хто загинув у смертельному зіткненні на злітно-посадковій смузі в аеропорту США ЛаГуардия.
Повинен був виступити 50% англійською мовою і 50% французькою мовою.
Клоун в маразме рассказывал как ловил рыбу по 3кг в банке с под кильки, терпилы хлопали ушами и хвалили препода, правда не ходить нельзя, а то недопуск по кредитам.
После приходил и принимал экзамен явно не по какую рыбу он поймал 23 числа, в среду, между 4 часами дня.
Ну подсрачник ему дали за "русский язык" который на деле сиверский диалект украинского языка и еще лет 8 и москва будет по украински говорить с полк-повк и лодка-водка

Дело расскрыто.
Надо еще из ВСУ уволить всех русскоязычных, тогда точно победим
Не плач, буряте вузькощелепний - ×уйло тебе врятує.
Номерний виповзок.
Слухай, Андрєй, мене гризе одне просте питання:
Ну добре, людей створив Бог. А хто створив русскіх?
Кожного хто живе в Україні понад два роки і не володіє українською мовою слід вважати розумово відсталим. Таких ні в якому разі не можна приймати на державну службу, в освіту і в засоби масової інформації.
Ще й позбавити права голосу. Щоб не наголосували муйні.
Пійшов ***** на москву, репожер ****.
Ещё минус один профессор кафедры.
З нього такий професор як з тебе бельгієць
А вы знаете про какого профессора новость? Или как истинный "интеллигент" просто хотели блеснуть соплей на солнце?)
Чому українці зобов'язані розуміти язик ворога??? На роботі, в обслуговуванні, по зомбі тв.... таке відчуття що ми вже в окупації
А що на всі технічні підручники,чи таку літературу є переводи.Р.S.Якось на початку 90х деякі наші конструктори почали писати на кресленнях типу (маслопровод-олієпровід ітд)було прикольно.
Так може спочатку слід зачистку рзпочати з навчальних закладів усіх рівнів,
від ЗОШ до ЗВО!? Та чого там гріха таїти, у більшості закладів освіти вчителі, викладачі поза аудиторіями спілкуються російською, й пишуть російською!
За вживання россійської, свино-собної мови, не лише з ЗВО, взагалі з освіти копняком під зад, причому - назавжди, без права повернення!
