Екзаменаційні білети російською: в Одесі звільнили професора університету за порушення мовного закону

В Одеському національному технологічному університеті за результатами здійснення державного контролю підтверджено порушення мовного законодавства професором, який проводив заняття та складав екзаменаційні білети російською мовою.

Про це повідомляється на сайті Уповноваженого із захисту державної мови, передає Цензор.НЕТ.

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Скарга студента

Так, за словами представниці Уповноваженої із захисту державної мови Анни Неруш, підставою для проведення контролю стала скарга студента, до якої він додав копії екзаменаційних білетів, де запитання викладені російською.

Було оперативно розпочато заходи державного контролю та направлено відповідний лист-вимогу на адресу університету.

У відповіді університет повідомив, що провів внутрішню перевірку щодо порушення професором мовного законодавства, за результатом якої факти, зазначені у скарзі, підтверджені.

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Що каже професор

Як зазначається, професор пояснив використання російської мови "проблемами з комп’ютером" і тим, що задля недопущення зриву сесії видав студентам старі білети. Спілкування російською він також аргументував тим, що відповідав студентам мовою їхніх звернень.

Професора звільнено

За результатами заходів державного контролю складено протокол про порушення професором статті 21 мовного Закону. Станом на сьогодні професора звільнено з займаної посади.

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"На розгляді матеріалів державного контролю був присутній проректор університету. Була нелегка, але предметна розмова. Поговорили в цілому про мовну ситуацію в навчальному закладі. Домовилися про спільну зустріч зі студентами та педагогічним складом університету", - наголосила Неруш.

Також нагадується, що відповідно до статті 21 Закону мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

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