2888 звернень за рік: українці найчастіше скаржаться на порушення мови у сфері обслуговування
У 2025 році до Офісу мовного омбудсмена надійшло 2888 звернень щодо порушення мовного законодавства.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час презентації річного звіту.
На що скаржаться найчастіше
Близько 70% звернень стосуються трьох основних сфер:
- обслуговування споживачів
- вивіски, реклама та інформація
- інтернет-простір (сайти, застосунки, соцмережі бізнесу)
"Українці демонструють готовність захищати своє право на отримання інформації державною мовою", – зазначила Івановська.
Що змінилося
Кількість скарг щодо органів влади зросла у порівнянні з попереднім роком.
Водночас порушення у діловодстві, правоохоронних органах і військових формуваннях залишаються поодинокими.
Ситуація в освіті
За словами омбудсменки, у навчальних закладах фіксують позитивну динаміку в офіційному використанні української мови.
Водночас існує проблема "позаурочної двомовності".
"На уроках норма працює, але в неформальному спілкуванні ми бачимо інерцію минулого", – зазначила вона.
Контроль і санкції
Інтенсивність державного контролю зросла на 32%, а кількість адміністративних справ – на 63%.
Загалом застосовано 706 санкцій, з яких понад половина – попередження.
"Наша мета – не покарати, а змінити мовну поведінку", – наголосила Івановська.
Результати
За даними омбудсменки, близько 75% порушень після втручання усуваються.
"Три чверті суб’єктів стають україномовними не на папері, а в реальному житті", – підкреслила вона.
Водночас, на її думку, для системних порушників відповідальність має бути посилена.
Країни, де є мовні комісари / інституції 🇨🇦 Канада - є (Commissioner of Official Languages) 🇬🇧 Велика Британія - є (Уельс, Північна Ірландія) 🇮🇪 Ірландія - є (мовний комісар) 🇪🇪 Естонія - є (Language Inspectorate) 🇱🇻 Латвія - є (мовна інспекція) 🇱🇹 Литва - є (державна мовна інспекція) 🇫🇮 Фінляндія - є (омбудсмен/нагляд за мовними правами) 🇧🇪 Бельгія - є (через мовні комісії) 🇨🇭 Швейцарія - є (мовна політика через урядові органи) 🇿🇦 Південно-Африканська Республіка - є (PanSALB - мовний орган)
Нема "швейцарської/канадської/бельгійської" мови - є кілька офіційних, і їх врівноважують, а не одну "захищають".
і для тебе для заг розввитку - так є різниця, мова це кордон і зброя, а московська мова це засіб і причина агресії московії проти України
Яка зброя може бути в канадця, що розмовляє французькою? І де кордони Бельгії? У Франції чи в Нідерландах?
Маже вся територія кацапстану - захоплені в різні часи землі інших народів. Там яка була причина агресії?
Фаріон вступила в КПРС у 1988 році.
У статті «Мій будівничий» спогадів про університетського професора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 «Теофіль Комаринець: людина, вчений, політик. Спогади» (Львів, 1999) Ірина Фаріон зазначає: «…саме з ініціативи Теофіля Івановича мене почали залучати до факультетської парторганізації, яка завжди була для мене грою. "Для чого це мені", - на що Теофіль Іванович, посміхаючись, своїм внутрішнім, глибинним, упевненим голосом, відповів: "Щоби підривати їх ізсередини". Це переконало мене»