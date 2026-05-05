2888 звернень за рік: українці найчастіше скаржаться на порушення мови у сфері обслуговування

У 2025 році до Офісу мовного омбудсмена надійшло 2888 звернень щодо порушення мовного законодавства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час презентації річного звіту.

На що скаржаться найчастіше

Близько 70% звернень стосуються трьох основних сфер:

обслуговування споживачів

вивіски, реклама та інформація

інтернет-простір (сайти, застосунки, соцмережі бізнесу)

"Українці демонструють готовність захищати своє право на отримання інформації державною мовою", – зазначила Івановська.

Що змінилося

Кількість скарг щодо органів влади зросла у порівнянні з попереднім роком.

Водночас порушення у діловодстві, правоохоронних органах і військових формуваннях залишаються поодинокими.

Ситуація в освіті

За словами омбудсменки, у навчальних закладах фіксують позитивну динаміку в офіційному використанні української мови.

Водночас існує проблема "позаурочної двомовності".

"На уроках норма працює, але в неформальному спілкуванні ми бачимо інерцію минулого", – зазначила вона.

Контроль і санкції

Інтенсивність державного контролю зросла на 32%, а кількість адміністративних справ – на 63%.

Загалом застосовано 706 санкцій, з яких понад половина – попередження.

"Наша мета – не покарати, а змінити мовну поведінку", – наголосила Івановська.

Результати

За даними омбудсменки, близько 75% порушень після втручання усуваються.

"Три чверті суб’єктів стають україномовними не на папері, а в реальному житті", – підкреслила вона.

Водночас, на її думку, для системних порушників відповідальність має бути посилена.

