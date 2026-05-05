УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4914 відвідувачів онлайн
Новини Мовний омбудсмен
905 37

2888 звернень за рік: українці найчастіше скаржаться на порушення мови у сфері обслуговування

Мовна омбудсменка розповіла, на що найбільше скаржилися українці в 2025 році

У 2025 році до Офісу мовного омбудсмена надійшло 2888 звернень щодо порушення мовного законодавства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час презентації річного звіту.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На що скаржаться найчастіше

Близько 70% звернень стосуються трьох основних сфер:

  •  обслуговування споживачів 
  • вивіски, реклама та інформація
  •  інтернет-простір (сайти, застосунки, соцмережі бізнесу)

"Українці демонструють готовність захищати своє право на отримання інформації державною мовою", – зазначила Івановська.

Читайте: Інтернет-магазини та сфера обслуговування стали лідерами порушень мовного закону на початку 2026 року, – Івановська

Що змінилося

Кількість скарг щодо органів влади зросла у порівнянні з попереднім роком.

Водночас порушення у діловодстві, правоохоронних органах і військових формуваннях залишаються поодинокими.

Ситуація в освіті

За словами омбудсменки, у навчальних закладах фіксують позитивну динаміку в офіційному використанні української мови.

Водночас існує проблема "позаурочної двомовності".

"На уроках норма працює, але в неформальному спілкуванні ми бачимо інерцію минулого", – зазначила вона.

Контроль і санкції

Інтенсивність державного контролю зросла на 32%, а кількість адміністративних справ – на 63%.

Загалом застосовано 706 санкцій, з яких понад половина – попередження.

"Наша мета – не покарати, а змінити мовну поведінку", – наголосила Івановська.

Читайте: В Україні хочуть різко підвищити штрафи за російську: мовна омбудсменка зробила заяву

Результати

За даними омбудсменки, близько 75% порушень після втручання усуваються.

"Три чверті суб’єктів стають україномовними не на папері, а в реальному житті", – підкреслила вона.

Водночас, на її думку, для системних порушників відповідальність має бути посилена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мовна омбудсменка Івановська назвала пріоритети на посаді: серед них захист української мови на ТОТ

скарга (141) порушення (632) мова (741)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Надумана і абсолютно непотрібна посада.
показати весь коментар
05.05.2026 17:00 Відповісти
+5
кацапомовні за 12 років війни нічому ненавчились! ну тяне їх розмовляти мовою рюського бидла!
показати весь коментар
05.05.2026 16:40 Відповісти
+4
Фаріон звичайно не фашистка,це звикла кобіта,у якої бліда зовнішність було в дисонансі з виключно високою самооцінкою і бажанням пробитись в житті за будь яку ціну.Знав її з підліткового віку.їй що комуністи,що націоналісти - все одно аби вгамувати власне марнослав"я.Ну та бог з нею,вона таки пробилась,зайняла свою нішу і її там же поховали.А на рахунок мови скажу одне - коли мову починають захищати вона як правило не виживає.Така от річ парадоксальна,і ваші вищенаведені приклади тому підтвердження...
показати весь коментар
05.05.2026 17:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапомовні за 12 років війни нічому ненавчились! ну тяне їх розмовляти мовою рюського бидла!
показати весь коментар
05.05.2026 16:40 Відповісти
Напевно зайва хромосома та духовна скрєпа заважає
показати весь коментар
05.05.2026 16:59 Відповісти
а для чого їм це потрібно якщо для них створені всі умови щоб на укр мову забити. Двомовні сайти, мяке мовне законодавство і самі хохли не мають нічого проти мови *****, випадок з Фаріон чого вартий...
показати весь коментар
05.05.2026 17:10 Відповісти
кто о чем а Вiтька о бане)))) наверное не хотят красть из бюджета как не в себя вот и не учат мову )))))) а для чего еще ))) хочешь судьюй или прокурором воровать учи мову в депутаты красть бюджет то же мова а если ты честный человекто и нахер оно надо? потешить таких дурачков как ты?
показати весь коментар
05.05.2026 21:20 Відповісти
Угу, Вася Пєтров переживає за українців...
показати весь коментар
05.05.2026 17:08 Відповісти
Что тебя удивляет в существовании именных феминитивов?)

По-твоему Александры существовать не может, ведь есть Александр, а бедный Анастас Микоян в гробу переворачивается от упоминания имени Анастасия.

Ореста - вполне себе женское мелозвучное имя
показати весь коментар
05.05.2026 17:33 Відповісти
Надумана і абсолютно непотрібна посада.
показати весь коментар
05.05.2026 17:00 Відповісти
В свій час у Франції теж було подібне. Захист мови, мовні квоти. Тепер там чорних вже більше, ніж самих французів. Тепер ми йдемо тим самим шляхом. Індусів і бангладешців вже завозять...
показати весь коментар
05.05.2026 17:07 Відповісти
мухи і котлети окремо, тут інші причини не пиши словоблудства
показати весь коментар
05.05.2026 17:21 Відповісти
Ні. Абсолютно ті самі. Нижче тобі написали.
показати весь коментар
05.05.2026 17:39 Відповісти
Якщо ти В Англії-то яка твоя срана справа,що що у нас робиться?
Якщо ти під впн ,то сиди тихо у жінки під спідницею- строчи пасквілі.А комусь потрібно і вулиці підмітати і поля засівати і Вітчизну обороняти.
показати весь коментар
05.05.2026 17:51 Відповісти
ще напиши про Ірину Фаріон що вона фашистка а проблеми нема, какая разніца, договоримся посрєдвнє

Країни, де є мовні комісари / інституції 🇨🇦 Канада - є (Commissioner of Official Languages) 🇬🇧 Велика Британія - є (Уельс, Північна Ірландія) 🇮🇪 Ірландія - є (мовний комісар) 🇪🇪 Естонія - є (Language Inspectorate) 🇱🇻 Латвія - є (мовна інспекція) 🇱🇹 Литва - є (державна мовна інспекція) 🇫🇮 Фінляндія - є (омбудсмен/нагляд за мовними правами) 🇧🇪 Бельгія - є (через мовні комісії) 🇨🇭 Швейцарія - є (мовна політика через урядові органи) 🇿🇦 Південно-Африканська Республіка - є (PanSALB - мовний орган)
показати весь коментар
05.05.2026 17:07 Відповісти
А в Швейцарії, Канаді і Бельгії яку мову ті комісари захищають? Швейцарську, канадську і бельгійську?
показати весь коментар
05.05.2026 17:12 Відповісти
🇨🇦 Канада - англійська + французька → контроль рівності 🇨🇭 Швейцарія - німецька, французька, італійська, ретороманська → баланс мов 🇧🇪 Бельгія - нідерландська, французька, німецька → поділ по регіонах
Нема "швейцарської/канадської/бельгійської" мови - є кілька офіційних, і їх врівноважують, а не одну "захищають".
-----------
і для тебе для заг розввитку - так є різниця, мова це кордон і зброя, а московська мова це засіб і причина агресії московії проти України
показати весь коментар
05.05.2026 17:20 Відповісти
Як саме врівноважують? Якщо тих, хто користується якоюсь з мов, виявляється більше, примушують їх вчити і користуватись іншою мовою? Чи як? Конкретно.

"мова це кордон і зброя"

Яка зброя може бути в канадця, що розмовляє французькою? І де кордони Бельгії? У Франції чи в Нідерландах?

"московська мова це засіб і причина агресії московії проти України"

Маже вся територія кацапстану - захоплені в різні часи землі інших народів. Там яка була причина агресії?
показати весь коментар
05.05.2026 17:34 Відповісти
знову це словоблудство помножене на крмплексі меншовартості. Мені пофіг що вони там врівноважують, Україна мооноетнічна нація і московській мові тут не місце. "мова це кордон і зброя" - тобі путіна процитувати - сказав що московія закінчується де її мова, вся московська агресія в Україну це захист соотечєствінніков. Перше що роблять московські ркупанти це викорінюють укр. мову. Заминай з цим і не світи свою ущербність
показати весь коментар
05.05.2026 17:45 Відповісти
Фаріон звичайно не фашистка,це звикла кобіта,у якої бліда зовнішність було в дисонансі з виключно високою самооцінкою і бажанням пробитись в житті за будь яку ціну.Знав її з підліткового віку.їй що комуністи,що націоналісти - все одно аби вгамувати власне марнослав"я.Ну та бог з нею,вона таки пробилась,зайняла свою нішу і її там же поховали.А на рахунок мови скажу одне - коли мову починають захищати вона як правило не виживає.Така от річ парадоксальна,і ваші вищенаведені приклади тому підтвердження...
показати весь коментар
05.05.2026 17:28 Відповісти
сподіваюсь ти бот бо такої каші в голові не можна мати людині. Ірина Дмитрівна була професоркою, доктор філ. наук тому не рівняй її з Залужним, ківою і різними хитрожопими яким ківалов-підрахуй або мауп підігнав дисертації. І яке це марнославя що ти строчиш, все життя була укр. націоналісткою і погдядів не міняла як наприклад Порошенко на 180 градусів, сиділа в хрущовці обклалась книжками ні машин ні квартир в іспанії ні брюліків. З приводу захисту мови схоже ти на голову хворий чи маніпулятор, приклад московії чого тільки вартий
показати весь коментар
05.05.2026 17:37 Відповісти
життя була укр. націоналісткою і погдядів не міняла"

Фаріон вступила в КПРС у 1988 році.
показати весь коментар
05.05.2026 17:41 Відповісти
а правда ти не знаєш і ківалов-колісніченко-гордон тобі не казали що її парт керівником був Теофіль Комаринець, видатний укр філолог, патріот.

У статті «Мій будівничий» спогадів про університетського професора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 «Теофіль Комаринець: людина, вчений, політик. Спогади» (Львів, 1999) Ірина Фаріон зазначає: «…саме з ініціативи Теофіля Івановича мене почали залучати до факультетської парторганізації, яка завжди була для мене грою. "Для чого це мені", - на що Теофіль Іванович, посміхаючись, своїм внутрішнім, глибинним, упевненим голосом, відповів: "Щоби підривати їх ізсередини". Це переконало мене»
показати весь коментар
05.05.2026 17:50 Відповісти
Для українців потрібна. Для безпородних двірняжок - не потрібна.
показати весь коментар
05.05.2026 18:52 Відповісти
Шуфрич, бойко, деркач, мертвечук, та сотні зкацаплених ригоАНАЛІВ, глибоко зхвильовані, таким станом речей…. Тому ****** і вдерся з орками, з смертю і кров'ю, в мирну Україну… міжєбратія…
показати весь коментар
05.05.2026 17:26 Відповісти
Щиро кажучи не розумію як можна бути таким тупим щоб за 4 роки (я вже мовчю про 12) не вивчити ,не то що рідну мову,а будь яку мову.тим паче що мова агресора багато в чому схожа з нашою
показати весь коментар
05.05.2026 17:27 Відповісти
а що тут не ясного, 30 років державі було це пофіг, виросли покоління дітей виховані русскім язиком, московською попсою і практичним досвідом що без мови можна обійтись. Навіть в наш час самі хохли не проти - жорін послав нах Фаріон яку його ідейні мовні послідовники вбили, кадошнікова нах послала хохлів зі сцени і отримала премію. Діти в дитсадках мають проблеми з розумінням укр мови бо батьки промосковщені
показати весь коментар
05.05.2026 18:14 Відповісти
Ця новина для кого?Для зебуїнів?
показати весь коментар
05.05.2026 17:31 Відповісти
Нехай по окопах помандрує і перевірить хто там і як розмовляє.
показати весь коментар
05.05.2026 20:22 Відповісти
 
 