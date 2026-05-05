2888 обращений за год: украинцы чаще всего жалуются на языковые нарушения в сфере обслуживания

В 2025 году в Офис языкового омбудсмена поступило 2888 обращений о нарушении языкового законодательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская во время презентации годового отчета.

На что жалуются чаще всего

Около 70% обращений касаются трех основных сфер:

обслуживание потребителей

вывески, реклама и информация

интернет-пространство (сайты, приложения, соцсети бизнеса)

"Украинцы демонстрируют готовность защищать свое право на получение информации на государственном языке", – отметила Ивановская.

Что изменилось

Количество жалоб на органы власти выросло по сравнению с предыдущим годом.

В то же время нарушения в делопроизводстве, правоохранительных органах и воинских формированиях остаются единичными.

Ситуация в образовании

По словам омбудсмена, в учебных заведениях фиксируется положительная динамика в официальном использовании украинского языка.

В то же время существует проблема "внеурочного двуязычия".

"На уроках норма работает, но в неформальном общении мы видим инерцию прошлого", – отметила она.

Контроль и санкции

Интенсивность государственного контроля выросла на 32%, а количество административных дел – на 63%.

Всего применено 706 санкций, из которых более половины – предупреждения.

"Наша цель – не наказать, а изменить языковое поведение", – подчеркнула Ивановская.

Результаты

По данным омбудсмена, около 75% нарушений после вмешательства устраняются.

"Три четверти субъектов становятся украиноязычными не на бумаге, а в реальной жизни", – подчеркнула она.

В то же время, по ее мнению, для системных нарушителей ответственность должна быть ужесточена.

