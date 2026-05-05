2888 обращений за год: украинцы чаще всего жалуются на языковые нарушения в сфере обслуживания
В 2025 году в Офис языкового омбудсмена поступило 2888 обращений о нарушении языкового законодательства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская во время презентации годового отчета.
На что жалуются чаще всего
Около 70% обращений касаются трех основных сфер:
- обслуживание потребителей
- вывески, реклама и информация
- интернет-пространство (сайты, приложения, соцсети бизнеса)
"Украинцы демонстрируют готовность защищать свое право на получение информации на государственном языке", – отметила Ивановская.
Что изменилось
Количество жалоб на органы власти выросло по сравнению с предыдущим годом.
В то же время нарушения в делопроизводстве, правоохранительных органах и воинских формированиях остаются единичными.
Ситуация в образовании
По словам омбудсмена, в учебных заведениях фиксируется положительная динамика в официальном использовании украинского языка.
В то же время существует проблема "внеурочного двуязычия".
"На уроках норма работает, но в неформальном общении мы видим инерцию прошлого", – отметила она.
Контроль и санкции
Интенсивность государственного контроля выросла на 32%, а количество административных дел – на 63%.
Всего применено 706 санкций, из которых более половины – предупреждения.
"Наша цель – не наказать, а изменить языковое поведение", – подчеркнула Ивановская.
Результаты
По данным омбудсмена, около 75% нарушений после вмешательства устраняются.
"Три четверти субъектов становятся украиноязычными не на бумаге, а в реальной жизни", – подчеркнула она.
В то же время, по ее мнению, для системных нарушителей ответственность должна быть ужесточена.
По-твоему Александры существовать не может, ведь есть Александр, а бедный Анастас Микоян в гробу переворачивается от упоминания имени Анастасия.
Ореста - вполне себе женское мелозвучное имя
Якщо ти під впн ,то сиди тихо у жінки під спідницею- строчи пасквілі.А комусь потрібно і вулиці підмітати і поля засівати і Вітчизну обороняти.
Країни, де є мовні комісари / інституції 🇨🇦 Канада - є (Commissioner of Official Languages) 🇬🇧 Велика Британія - є (Уельс, Північна Ірландія) 🇮🇪 Ірландія - є (мовний комісар) 🇪🇪 Естонія - є (Language Inspectorate) 🇱🇻 Латвія - є (мовна інспекція) 🇱🇹 Литва - є (державна мовна інспекція) 🇫🇮 Фінляндія - є (омбудсмен/нагляд за мовними правами) 🇧🇪 Бельгія - є (через мовні комісії) 🇨🇭 Швейцарія - є (мовна політика через урядові органи) 🇿🇦 Південно-Африканська Республіка - є (PanSALB - мовний орган)
Нема "швейцарської/канадської/бельгійської" мови - є кілька офіційних, і їх врівноважують, а не одну "захищають".
і для тебе для заг розввитку - так є різниця, мова це кордон і зброя, а московська мова це засіб і причина агресії московії проти України
"мова це кордон і зброя"
Яка зброя може бути в канадця, що розмовляє французькою? І де кордони Бельгії? У Франції чи в Нідерландах?
"московська мова це засіб і причина агресії московії проти України"
Маже вся територія кацапстану - захоплені в різні часи землі інших народів. Там яка була причина агресії?
Фаріон вступила в КПРС у 1988 році.
У статті «Мій будівничий» спогадів про університетського професора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 «Теофіль Комаринець: людина, вчений, політик. Спогади» (Львів, 1999) Ірина Фаріон зазначає: «…саме з ініціативи Теофіля Івановича мене почали залучати до факультетської парторганізації, яка завжди була для мене грою. "Для чого це мені", - на що Теофіль Іванович, посміхаючись, своїм внутрішнім, глибинним, упевненим голосом, відповів: "Щоби підривати їх ізсередини". Це переконало мене»
після цього для мене не існує мовного омбудсмена.