2888 обращений за год: украинцы чаще всего жалуются на языковые нарушения в сфере обслуживания

Языковой омбудсмен рассказала, на что больше всего жаловались украинцы в 2025 году

В 2025 году в Офис языкового омбудсмена поступило 2888 обращений о нарушении языкового законодательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская во время презентации годового отчета.

На что жалуются чаще всего

Около 70% обращений касаются трех основных сфер:

  •  обслуживание потребителей 
  • вывески, реклама и информация
  •  интернет-пространство (сайты, приложения, соцсети бизнеса)

"Украинцы демонстрируют готовность защищать свое право на получение информации на государственном языке", – отметила Ивановская.

Что изменилось

Количество жалоб на органы власти выросло по сравнению с предыдущим годом.

В то же время нарушения в делопроизводстве, правоохранительных органах и воинских формированиях остаются единичными.

Ситуация в образовании

По словам омбудсмена, в учебных заведениях фиксируется положительная динамика в официальном использовании украинского языка.

В то же время существует проблема "внеурочного двуязычия".

"На уроках норма работает, но в неформальном общении мы видим инерцию прошлого", – отметила она.

Контроль и санкции

Интенсивность государственного контроля выросла на 32%, а количество административных дел – на 63%.

Всего применено 706 санкций, из которых более половины – предупреждения.

"Наша цель – не наказать, а изменить языковое поведение", – подчеркнула Ивановская.

Результаты

По данным омбудсмена, около 75% нарушений после вмешательства устраняются.

"Три четверти субъектов становятся украиноязычными не на бумаге, а в реальной жизни", – подчеркнула она.

В то же время, по ее мнению, для системных нарушителей ответственность должна быть ужесточена.

Топ комментарии
+7
Надумана і абсолютно непотрібна посада.
05.05.2026 17:00 Ответить
+6
Фаріон звичайно не фашистка,це звикла кобіта,у якої бліда зовнішність було в дисонансі з виключно високою самооцінкою і бажанням пробитись в житті за будь яку ціну.Знав її з підліткового віку.їй що комуністи,що націоналісти - все одно аби вгамувати власне марнослав"я.Ну та бог з нею,вона таки пробилась,зайняла свою нішу і її там же поховали.А на рахунок мови скажу одне - коли мову починають захищати вона як правило не виживає.Така от річ парадоксальна,і ваші вищенаведені приклади тому підтвердження...
05.05.2026 17:28 Ответить
+5
кацапомовні за 12 років війни нічому ненавчились! ну тяне їх розмовляти мовою рюського бидла!
05.05.2026 16:40 Ответить
05.05.2026 16:40 Ответить
Напевно зайва хромосома та духовна скрєпа заважає
05.05.2026 16:59 Ответить
а для чого їм це потрібно якщо для них створені всі умови щоб на укр мову забити. Двомовні сайти, мяке мовне законодавство і самі хохли не мають нічого проти мови *****, випадок з Фаріон чого вартий...
05.05.2026 17:10 Ответить
кто о чем а Вiтька о бане)))) наверное не хотят красть из бюджета как не в себя вот и не учат мову )))))) а для чего еще ))) хочешь судьюй или прокурором воровать учи мову в депутаты красть бюджет то же мова а если ты честный человекто и нахер оно надо? потешить таких дурачков как ты?
05.05.2026 21:20 Ответить
Угу, Вася Пєтров переживає за українців...
05.05.2026 17:08 Ответить
Что тебя удивляет в существовании именных феминитивов?)

По-твоему Александры существовать не может, ведь есть Александр, а бедный Анастас Микоян в гробу переворачивается от упоминания имени Анастасия.

Ореста - вполне себе женское мелозвучное имя
05.05.2026 17:33 Ответить
05.05.2026 17:00 Ответить
В свій час у Франції теж було подібне. Захист мови, мовні квоти. Тепер там чорних вже більше, ніж самих французів. Тепер ми йдемо тим самим шляхом. Індусів і бангладешців вже завозять...
05.05.2026 17:07 Ответить
мухи і котлети окремо, тут інші причини не пиши словоблудства
05.05.2026 17:21 Ответить
Ні. Абсолютно ті самі. Нижче тобі написали.
05.05.2026 17:39 Ответить
Якщо ти В Англії-то яка твоя срана справа,що що у нас робиться?
Якщо ти під впн ,то сиди тихо у жінки під спідницею- строчи пасквілі.А комусь потрібно і вулиці підмітати і поля засівати і Вітчизну обороняти.
05.05.2026 17:51 Ответить
ще напиши про Ірину Фаріон що вона фашистка а проблеми нема, какая разніца, договоримся посрєдвнє

Країни, де є мовні комісари / інституції 🇨🇦 Канада - є (Commissioner of Official Languages) 🇬🇧 Велика Британія - є (Уельс, Північна Ірландія) 🇮🇪 Ірландія - є (мовний комісар) 🇪🇪 Естонія - є (Language Inspectorate) 🇱🇻 Латвія - є (мовна інспекція) 🇱🇹 Литва - є (державна мовна інспекція) 🇫🇮 Фінляндія - є (омбудсмен/нагляд за мовними правами) 🇧🇪 Бельгія - є (через мовні комісії) 🇨🇭 Швейцарія - є (мовна політика через урядові органи) 🇿🇦 Південно-Африканська Республіка - є (PanSALB - мовний орган)
05.05.2026 17:07 Ответить
А в Швейцарії, Канаді і Бельгії яку мову ті комісари захищають? Швейцарську, канадську і бельгійську?
05.05.2026 17:12 Ответить
🇨🇦 Канада - англійська + французька → контроль рівності 🇨🇭 Швейцарія - німецька, французька, італійська, ретороманська → баланс мов 🇧🇪 Бельгія - нідерландська, французька, німецька → поділ по регіонах
Нема "швейцарської/канадської/бельгійської" мови - є кілька офіційних, і їх врівноважують, а не одну "захищають".
-----------
і для тебе для заг розввитку - так є різниця, мова це кордон і зброя, а московська мова це засіб і причина агресії московії проти України
05.05.2026 17:20 Ответить
Як саме врівноважують? Якщо тих, хто користується якоюсь з мов, виявляється більше, примушують їх вчити і користуватись іншою мовою? Чи як? Конкретно.

"мова це кордон і зброя"

Яка зброя може бути в канадця, що розмовляє французькою? І де кордони Бельгії? У Франції чи в Нідерландах?

"московська мова це засіб і причина агресії московії проти України"

Маже вся територія кацапстану - захоплені в різні часи землі інших народів. Там яка була причина агресії?
05.05.2026 17:34 Ответить
знову це словоблудство помножене на крмплексі меншовартості. Мені пофіг що вони там врівноважують, Україна мооноетнічна нація і московській мові тут не місце. "мова це кордон і зброя" - тобі путіна процитувати - сказав що московія закінчується де її мова, вся московська агресія в Україну це захист соотечєствінніков. Перше що роблять московські ркупанти це викорінюють укр. мову. Заминай з цим і не світи свою ущербність
05.05.2026 17:45 Ответить
05.05.2026 17:28 Ответить
сподіваюсь ти бот бо такої каші в голові не можна мати людині. Ірина Дмитрівна була професоркою, доктор філ. наук тому не рівняй її з Залужним, ківою і різними хитрожопими яким ківалов-підрахуй або мауп підігнав дисертації. І яке це марнославя що ти строчиш, все життя була укр. націоналісткою і погдядів не міняла як наприклад Порошенко на 180 градусів, сиділа в хрущовці обклалась книжками ні машин ні квартир в іспанії ні брюліків. З приводу захисту мови схоже ти на голову хворий чи маніпулятор, приклад московії чого тільки вартий
05.05.2026 17:37 Ответить
життя була укр. націоналісткою і погдядів не міняла"

Фаріон вступила в КПРС у 1988 році.
05.05.2026 17:41 Ответить
а правда ти не знаєш і ківалов-колісніченко-гордон тобі не казали що її парт керівником був Теофіль Комаринець, видатний укр філолог, патріот.

У статті «Мій будівничий» спогадів про університетського професора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 «Теофіль Комаринець: людина, вчений, політик. Спогади» (Львів, 1999) Ірина Фаріон зазначає: «…саме з ініціативи Теофіля Івановича мене почали залучати до факультетської парторганізації, яка завжди була для мене грою. "Для чого це мені", - на що Теофіль Іванович, посміхаючись, своїм внутрішнім, глибинним, упевненим голосом, відповів: "Щоби підривати їх ізсередини". Це переконало мене»
05.05.2026 17:50 Ответить
Для українців потрібна. Для безпородних двірняжок - не потрібна.
05.05.2026 18:52 Ответить
Шуфрич, бойко, деркач, мертвечук, та сотні зкацаплених ригоАНАЛІВ, глибоко зхвильовані, таким станом речей…. Тому ****** і вдерся з орками, з смертю і кров'ю, в мирну Україну… міжєбратія…
05.05.2026 17:26 Ответить
Щиро кажучи не розумію як можна бути таким тупим щоб за 4 роки (я вже мовчю про 12) не вивчити ,не то що рідну мову,а будь яку мову.тим паче що мова агресора багато в чому схожа з нашою
05.05.2026 17:27 Ответить
а що тут не ясного, 30 років державі було це пофіг, виросли покоління дітей виховані русскім язиком, московською попсою і практичним досвідом що без мови можна обійтись. Навіть в наш час самі хохли не проти - жорін послав нах Фаріон яку його ідейні мовні послідовники вбили, кадошнікова нах послала хохлів зі сцени і отримала премію. Діти в дитсадках мають проблеми з розумінням укр мови бо батьки промосковщені
05.05.2026 18:14 Ответить
Ця новина для кого?Для зебуїнів?
05.05.2026 17:31 Ответить
Нехай по окопах помандрує і перевірить хто там і як розмовляє.
05.05.2026 20:22 Ответить
Звернувся до мовного омбудсмена за сприянням відстояти мої права, коли зазнав нападу за зауваження про російську мову… відповідь, це справа поліції, яка також виявилась імпотентною в цій справі, починаючи від лунтіків, що приїхали на виклик, черговим, …

після цього для мене не існує мовного омбудсмена.
06.05.2026 03:56 Ответить
Дуже смішно читати, коли цензорські кацапи косять під українців.
06.05.2026 10:25 Ответить
 
 