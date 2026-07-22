Учителька в Києві ввімкнула першокласникам мультфільм російською мовою – її оштрафували після скарги батька-ветерана

Учительку одного з київських ліцеїв оштрафували на 3 400 гривень після того, як вона на уроці у дітей першого класу ввімкнула радянський російськомовний мультфільм.

Про це написала уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська на сторінці у Фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція після скарги ветерана ЗСУ

Державний контроль за застосуванням державної мови здійснили на підставі звернення батька одного з учнів, ветерана російсько-української війни, який повідомив про порушення мовних прав дітей в освітньому процесі.

Він заявив, що під час навчального заняття у 1 класі використали російськомовний фрагмент мультфільму. Під час розгляду матеріалів державного контролю педагогічна працівниця визнала факт порушення.

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У коментарі LIGA.net представник мовної омбудсманки у Києві Ігор Спірідонов уточнив, що педагогиня демонструвала першокласникам радянський російськомовний мультфільм.

Інцидент стався під час уроку про дослідження світу. Вчителька пояснювала, що звук мультфільму був приглушений, однак це не скасовує факту порушення мовного законодавства, відзначив Спірідонов.

Штраф для педагогині

За результатами розгляду склали акт і протокол про адміністративне правопорушення. До вчительки застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафу розміром 3400 гривень. Жінка визнала свою провину і сплатила штраф того ж дня.

"Використання мови держави-агресора, зокрема в освіті, є грубим та неприпустимим порушенням законодавства. Учні першого класу не повинні захищати свої мовні права від дорослих. Це обов’язок закладу освіти, адміністрації та педагогічних працівників — забезпечити освітній процес державною мовою", — наголосив Спірідонов.

Він додав, що повідомлення про порушення мовного законодавства не варто сприймати як "донос", і закликав громадян інформувати про такі випадки.

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