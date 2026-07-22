За російські пісні у закладах хочуть штрафувати до 170 тисяч грн: у Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15430, який передбачає штрафи для кафе, ресторанів та інших закладів обслуговування за відтворення російської музики. Розмір стягнень — від 8 500 до 170 000 грн.

Про це йдеться в карточці законопроєкту №15430, інформує Цензор.НЕТ.

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Чому знадобилися нові штрафи

Автором законопроєкту є нардеп від "Слуги народу" Олександр Санченко.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, ключовою проблемою чинного законодавства є відсутність дієвих інструментів перевірки та мізерний розмір адміністративних санкцій. Наразі до закладів-порушників застосовують стандартні адмінпротоколи, за якими штраф становить від 17 до 170 гривень.

Автори законопроєкту називають такі суми символічними, адже вони не стримують власників бізнесу від вмикання російської музики для відвідувачів.

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Пропонована градація штрафів

Законопроєкт пропонує шкалу покарань залежно від системності порушення:

перше порушення — від 8 500 до 17 000 грн;

повторне порушення протягом року — від 17 000 до 85 000 грн;

третє та кожне наступне порушення — від 85 000 до 170 000 грн.

Розширення повноважень мовного омбудсмена

Суттєво змінюється і сама процедура притягнення до відповідальності. У разі ухвалення законопроєкту контролювати виконання правил зможе мовний омбудсмен або його представник — без попереднього попередження та вимоги усунути порушення.

Законопроєкт №15430 сьогодні направили на розгляд профільного Комітету ВР, після чого його винесуть на голосування у сесійну залу.

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