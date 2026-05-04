УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11088 відвідувачів онлайн
Новини Заборона російської музики в Україні Наруга над могилою
5 761 32

Підлітка танцювала під російську музику біля меморіалу полеглим Героям у Рівному: пояснила тим, що "стало нудно"

нацполіція

У Рівному 12-річна дівчинка танцювала під російську музику біля меморіалу полеглим захисникам України на Алеї Героїв. Правоохоронці встановили особу дитини.

Про це повідомили у поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Відео з танцями дівчинки правоохоронці виявили в одному з Telegram-каналів під час моніторингу соцмереж 2 травня.

Дитину разом із матір'ю запросили до управління поліції. Школярка пояснила, що їй "стало нудно", тому вона вирішила зняти танець під популярну серед однолітків музику, а щодо локації — "не подумала".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Троє 18-річних хлопців викрали меморіальну таблицю Джохару Дудаєву у Львові: їх затримали. ФОТО

Що вирішила поліція?

"На Майдані Незалежності розміщені портрети людей, які віддали своє життя за Україну. Найменше, що ми можемо зробити у відповідь – поважати їх, пам'ятати подвиг та гідно поводитися", - наголосили в поліції.

  • На матір підлітки склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП – неналежне виконання батьківських обов'язків.

Також дивіться: Три киянки співали "Я люблю тебя, Москва" та хизувались контентом у соцмережах, - поліція

Автор: 

підлітки (481) Нацполіція (15644) Рівне (581) російська мова (353) Рівненська область (1266) Рівненський район (43)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Поставили її на облік і хрест на всій їй карєрі в майбутньому. Присудити, щоб її тато і мама, брали цю дуру і хочаби місяць догладали за пораненими, які втратили на війні кінцівки, захищаючи цю ідіотку.
показати весь коментар
04.05.2026 21:26 Відповісти
+17
жертва виховання..

мамашу мобілізувати

малолітню істоту в інтернат.

все воно прекрасно розуміло.
показати весь коментар
04.05.2026 21:27 Відповісти
+14
А що це за новояз-"підлітка танцювала"?
показати весь коментар
04.05.2026 21:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поставили її на облік і хрест на всій їй карєрі в майбутньому. Присудити, щоб її тато і мама, брали цю дуру і хочаби місяць догладали за пораненими, які втратили на війні кінцівки, захищаючи цю ідіотку.
показати весь коментар
04.05.2026 21:26 Відповісти
Яка батьки, такі й діти!!! Це аксіома!! Акакаяразніца ….
А під обстрілами московитів, їй не нудно?? Чи може нудить….
показати весь коментар
04.05.2026 22:21 Відповісти
жертва виховання..

мамашу мобілізувати

малолітню істоту в інтернат.

все воно прекрасно розуміло.
показати весь коментар
04.05.2026 21:27 Відповісти
Майбутня нарожатєльніца.
показати весь коментар
04.05.2026 21:27 Відповісти
Дети идиоты, но они наше будущее, шо все обьясняет.
показати весь коментар
04.05.2026 21:28 Відповісти
ідіотське будущєє

в моєму дитинстві нікому з нас навіть в голову не приходило щось таке вчинити біля пам'ятника загиблим Воїнам ВОВ Другої світової.

.
показати весь коментар
05.05.2026 00:20 Відповісти
А що це за новояз-"підлітка танцювала"?
показати весь коментар
04.05.2026 21:29 Відповісти
пІдлітки та пІдростки…
показати весь коментар
04.05.2026 21:48 Відповісти
А по-твоєму як би мало бути? Підліток жіночої статі? Чи особа підліткового віку? Не чув ніколи про те, що в мові виникають нові слова, коли в них з'являється потреба? Чи може ти досі говориш мовою кроманьйонців?
показати весь коментар
04.05.2026 22:04 Відповісти
Дівчина підліткового віку.
показати весь коментар
04.05.2026 22:20 Відповісти
Три слова краще одного? Тоді пропоную ще кращий варіант: дівчина, яка не досягнула дорослого віку, але вже не довго чекати. Цілих 11 слів
показати весь коментар
04.05.2026 22:34 Відповісти
Давай дальше-майорка, підполковничка, полковничка. Сержантка, капітанка. Урологиня, хірургиня.
показати весь коментар
04.05.2026 22:33 Відповісти
Даю всі ці слова. І спробуй заперечити
показати весь коментар
04.05.2026 22:35 Відповісти
Подрасткиня.
показати весь коментар
04.05.2026 22:05 Відповісти
У запарєбрікаваїх, єсть і падросткі.
показати весь коментар
04.05.2026 22:22 Відповісти
уявіть, могло б бути гірше, наприклад: "підрісткиня танцювала"
показати весь коментар
04.05.2026 22:12 Відповісти
Зграйки ******* підліток останнім часом взан6 уху їли, мабуть заслуга яжєматєй сруязиких ******
показати весь коментар
04.05.2026 21:57 Відповісти
100% прієзжая данбасятіна
в нормальній сімʼї дитина ніколи таке не зробить, на батьків насатрєлась
показати весь коментар
04.05.2026 22:02 Відповісти
А взагалі чому немає трудової повинності??? Нам не потрібна рабсила під час війни??
показати весь коментар
04.05.2026 21:58 Відповісти
Ні. Нам ісламістів з індії і пакистану завезуть, що нам всім не було нудно.
показати весь коментар
04.05.2026 22:26 Відповісти
В концлагерь их всех. До третьего колена с родственниками. Я так думаю.
показати весь коментар
04.05.2026 22:09 Відповісти
Башковитий, аж страшно…
показати весь коментар
04.05.2026 22:23 Відповісти
а що людина не так сказала ?

нічого путнього х неї не виросте

.
показати весь коментар
05.05.2026 00:24 Відповісти
Злі ви всі. "дєтдом", "концлагєрь"... ну стало дитині нудно. Дайте їй вєсєлящую мітлу, хай місяць вулицю помете навколо школи і шоб всі однокласники бачили і ржали з неї і все буде добре.
показати весь коментар
04.05.2026 22:56 Відповісти
Розстріляти !
І тебе теж розстріляють, кацапчик....

.
показати весь коментар
05.05.2026 01:18 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2026 02:18 Відповісти
Це новина для тих ідіотів, які тут у коментарях відстежують трампістів, зелеботів, порохоботів та інших. Ось чого вам треба боятися. У вас підростає абсолютно аморальне, безпринципне, цинічне та неемпатичне покоління. Дуже скоро вони прийдуть до влади і керуватимуть країною. Про наслідки такого "керівництва" можна лише із жахом здогадуватися. І ось у цьому головна загроза та виклик. Цим треба перейматися. А не радісно верещати у коментарях: "Ага, я знайшов зеле-порохо-трампо-кремлебота!!!"
показати весь коментар
05.05.2026 05:49 Відповісти
 
 