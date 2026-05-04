Підлітка танцювала під російську музику біля меморіалу полеглим Героям у Рівному: пояснила тим, що "стало нудно"

У Рівному 12-річна дівчинка танцювала під російську музику біля меморіалу полеглим захисникам України на Алеї Героїв. Правоохоронці встановили особу дитини.

Про це повідомили у поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Відео з танцями дівчинки правоохоронці виявили в одному з Telegram-каналів під час моніторингу соцмереж 2 травня.

Дитину разом із матір'ю запросили до управління поліції. Школярка пояснила, що їй "стало нудно", тому вона вирішила зняти танець під популярну серед однолітків музику, а щодо локації — "не подумала".

Що вирішила поліція?

"На Майдані Незалежності розміщені портрети людей, які віддали своє життя за Україну. Найменше, що ми можемо зробити у відповідь – поважати їх, пам'ятати подвиг та гідно поводитися", - наголосили в поліції.

На матір підлітки склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП – неналежне виконання батьківських обов'язків.

