Підлітка танцювала під російську музику біля меморіалу полеглим Героям у Рівному: пояснила тим, що "стало нудно"
У Рівному 12-річна дівчинка танцювала під російську музику біля меморіалу полеглим захисникам України на Алеї Героїв. Правоохоронці встановили особу дитини.
Про це повідомили у поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Відео з танцями дівчинки правоохоронці виявили в одному з Telegram-каналів під час моніторингу соцмереж 2 травня.
Дитину разом із матір'ю запросили до управління поліції. Школярка пояснила, що їй "стало нудно", тому вона вирішила зняти танець під популярну серед однолітків музику, а щодо локації — "не подумала".
Що вирішила поліція?
"На Майдані Незалежності розміщені портрети людей, які віддали своє життя за Україну. Найменше, що ми можемо зробити у відповідь – поважати їх, пам'ятати подвиг та гідно поводитися", - наголосили в поліції.
- На матір підлітки склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП – неналежне виконання батьківських обов'язків.
А під обстрілами московитів, їй не нудно?? Чи може нудить….
мамашу мобілізувати
малолітню істоту в інтернат.
все воно прекрасно розуміло.
в моєму дитинстві нікому з нас навіть в голову не приходило щось таке вчинити біля пам'ятника загиблим Воїнам
ВОВДругої світової.
в нормальній сімʼї дитина ніколи таке не зробить, на батьків насатрєлась
нічого путнього х неї не виросте
І тебе теж розстріляють, кацапчик....
