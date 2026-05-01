Троє 18-річних хлопців викрали меморіальну таблицю Джохару Дудаєву у Львові: їх затримали. ФОТО
Правоохоронці затримали трьох зловмисників, які викрали з центру Львова меморіальну таблицю першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву. Її відкрили лише за 10 днів до того.
Про це повідомила поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Правоохоронці зранку 1 травня отримали повідомлення від одного з посадовців Львівської міської ради про викрадення таблиці з фасаду будинку в центрі Львова. До розкриття злочину залучили оперативників карного розшуку поліції та Управління Служби безпеки України у Львівській області.
Вивчивши записи камер відеоспостереження системи "Безпечна Львівщина", правоохоронці встановили місцеперебування трьох причетних до викрадення. Ними виявилися троє 18-річних хлопців із Миколаївської області.
Їх затримали, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Мотив затриманих не розкривали. Досудове розслідування триває.
Хто такий Джохар Дудаєв?
- Джохар Дудаєв — перший президент самопроголошеної Чеченської Республіки Ічкерія, який став символом боротьби чеченського народу за незалежність від Росії у 1990-х роках.
- До розпаду Радянського Союзу Дудаєв був генерал-майором авіації. Після зникнення СРСР став президентом країни та оголосив про незалежність від росіян. Москва цю незалежність не визнала і розпочала війну проти Ічкерії.
Пам’ятну таблицю Джохару Дудаєву встановили у Львові 21 квітня 2026 року на вулиці, яку ще у 1996 році вперше в Україні перейменували з вулиці Лермонтова на його честь. У такий спосіб місто вшанувало його внесок у боротьбу за незалежність.
Хто винуватий в цій ситуації?Гасла всі ЧОЛОВІКИ повинні не діють.
дехто у 18 років вже службу тягнув, строкову.., а мародер Зєлєнскій з бандою викохує свій тупорилий молодий лохторат..