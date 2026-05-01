Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
Троє 18-річних хлопців викрали меморіальну таблицю Джохару Дудаєву у Львові: їх затримали. ФОТО

Правоохоронці затримали трьох зловмисників, які викрали з центру Львова меморіальну таблицю першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву. Її відкрили лише за 10 днів до того.

Про це повідомила поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Правоохоронці зранку 1 травня отримали повідомлення від одного з посадовців Львівської міської ради про викрадення таблиці з фасаду будинку в центрі Львова. До розкриття злочину залучили оперативників карного розшуку поліції та Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи "Безпечна Львівщина", правоохоронці встановили місцеперебування трьох причетних до викрадення. Ними виявилися троє 18-річних хлопців із Миколаївської області.

Їх затримали, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Мотив затриманих не розкривали. Досудове розслідування триває.

Хлопці викрали меморіальну таблицю Дудаєву у Львові
Хто такий Джохар Дудаєв?

  • Джохар Дудаєв — перший президент самопроголошеної Чеченської Республіки Ічкерія, який став символом боротьби чеченського народу за незалежність від Росії у 1990-х роках.
  • До розпаду Радянського Союзу Дудаєв був генерал-майором авіації. Після зникнення СРСР став президентом країни та оголосив про незалежність від росіян. Москва цю незалежність не визнала і розпочала війну проти Ічкерії.

Пам’ятну таблицю Джохару Дудаєву встановили у Львові 21 квітня 2026 року на вулиці, яку ще у 1996 році вперше в Україні перейменували з вулиці Лермонтова на його честь. У такий спосіб місто вшанувало його внесок у боротьбу за незалежність.

У Львові відкрили меморіальну таблицю Джохару Дудаєву

Топ коментарі

Мені в СРСР у 18 років дали ..чому нинішні квіточки до 25 воювати нездатні ?

01.05.2026 16:45 Відповісти

ета нікалаєвскіє маладагвардєйци.

01.05.2026 16:56 Відповісти

Телеграмні заробітчани.

01.05.2026 16:17 Відповісти
вони ж діти! воювати їм нее можна а х-ню робити то будь ласка!

01.05.2026 16:21 Відповісти
Ти дорослий?Розуму в тебе нуль.Кому ти зброю збираєся в руки дати?

01.05.2026 16:24 Відповісти
Мені в СРСР у 18 років дали ..чому нинішні квіточки до 25 воювати нездатні ?

01.05.2026 16:45 Відповісти
Такаж мразюка кацапсяча як ті вилупки на парашастан не побігли а приперлися в Україну

01.05.2026 17:03 Відповісти
кому? повнолітнім громадянам України! здоровим- пихатим-молодим! війна справа молодих а не дідів за 50!від дурі х-ньою маються треба їх чимось зайняти!найбільш еффективна частина суспільства поза війною! це саботаж!

01.05.2026 17:10 Відповісти
Якщо ці ідіоти викрали табличку,то через скільки часу вони будуть в СЗЧ зв зброєю??

01.05.2026 17:14 Відповісти
А радянська влада в Афган посилала 25-60, чи все ж 18-19 р.? Херню не городи, бот сьогоднішній. Все правильно Віталій каже.

01.05.2026 16:34 Відповісти
Ти совок порівнюєш з кварталом 95?В тебе все добре?Совок виховував людей померти за ідею з дитячого садочку!!Ти підтримуєш озброїти ідіотів,що таличку викрали?

01.05.2026 16:42 Відповісти
У Британії у Франції у США під час війни мобілізація з 18 років ..чому в Україні не так ?

01.05.2026 16:47 Відповісти
Ти читати вмієш?Що незрозумілого?Дійсно,що не так в Україні.

01.05.2026 16:50 Відповісти
Виховання потрібно займатися і пропагувати національні ідеї.Таке ти бачив в Україні?Я бачу тупого клоуна і корупціонерів при владі,яких пох доля країни

01.05.2026 16:52 Відповісти
За яку ідею ? Коли ворог прийшов вбити зруйнувати то всі ЧОЛОВІКИ повинні захищати країну родину а всякий непотріб що напхався в Україну її і ненавидить а ще більше ненавидить людей які їм же і допомогаютьце про переміщених з власного досвіду

01.05.2026 17:08 Відповісти
Читай уважно і думай.Голова не шапку носити.

01.05.2026 17:12 Відповісти
Сидить простий трудяга,диветься на цей цирк(хтось краде,хтось броньований,з імунітетом,хтось вільно катається по світу)і думає,а нах воно мені потрібно.Молоді зовсім плювати.
Хто винуватий в цій ситуації?Гасла всі ЧОЛОВІКИ повинні не діють.

01.05.2026 17:28 Відповісти
Кацапсіною від тебе, бот одноденний, тхне

01.05.2026 18:13 Відповісти
Як же ви набридли.Тобі більше нічого сказати?

01.05.2026 18:15 Відповісти
Ти мені не тикай, бот недорослий. Свої думки в трубку скрути та засунь собі в одне місце.

01.05.2026 18:33 Відповісти
Та не єдиний, їх "трохи" більше

Збройні формування на боці України, до складу яких входять вихідці з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F Чечні та члени https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0 чеченської діаспори за кордоном:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Obon_chehen.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A7%D0%A0%D0%86) Окремий батальйон особливого призначення (ОБОП) ЗС ЧРІ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Insignia_of_the_Sheikh_Mansur_battalion.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0 Батальйон імені Шейха Мансура
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0 Батальйон імені Джохара Дудаєва.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Khamzat_Gelaev_Detachment.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0 Батальйон імені Хамзата Гелаєва
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chechen_Republic_of_Ichkeria.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg Група спеціальних операцій («SOG», Special Operation Group) - група чеченських добровольців з великим бойовим досвідом. Секретний підрозділ у складі Збройних сил Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chechen_Republic_of_Ichkeria.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/34-%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8F%C2%BB Штурмовий батальйон «Шалена зграя»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83_%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%C2%BB.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%C2%BB Добровольчий батальйон «Крим»

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%C2%BB Мусульманський корпус «Кавказ».

01.05.2026 16:43 Відповісти
випердки "руSSкага міра"

01.05.2026 16:37 Відповісти
какаразнічні послєдиші..
дехто у 18 років вже службу тягнув, строкову.., а мародер Зєлєнскій з бандою викохує свій тупорилий молодий лохторат..

01.05.2026 16:56 Відповісти
Якраз в 1996 гуляючи по Львову,вбиваючи час до поїзда(поїздка з кравчукою) натрапив на ту вуличку,таблички були так собі,але в той час загального інформпростору(сересер)було відчуття гордості за вчинок тодішньої львівської влади.

01.05.2026 17:29 Відповісти
 
 