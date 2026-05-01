Трое 18-летних парней похитили мемориальную доску Джохару Дудаеву во Львове: их задержали. ФОТО
Правоохранители задержали троих злоумышленников, похитивших из центра Львова мемориальную доску первому президенту Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву. Ее открыли всего за 10 дней до этого.
Об этом сообщила полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Правоохранители утром 1 мая получили сообщение от одного из чиновников Львовского городского совета о похищении таблички с фасада дома в центре Львова. К раскрытию преступления привлекли оперативников уголовного розыска полиции и Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.
Изучив записи камер видеонаблюдения системы "Безопасная Львовщина", правоохранители установили местонахождение троих причастных к похищению. Ими оказались трое 18-летних парней из Николаевской области.
Их задержали, правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — кража. Санкция этой статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
Мотив задержанных не раскрывался. Досудебное расследование продолжается.
Кто такой Джохар Дудаев?
- Джохар Дудаев — первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, ставший символом борьбы чеченского народа за независимость от России в 1990-х годах.
- До распада Советского Союза Дудаев был генерал-майором авиации. После исчезновения СССР стал президентом страны и объявил о независимости от россиян. Москва эту независимость не признала и начала войну против Ичкерии.
Мемориальную доску Джохару Дудаеву установили во Львове 21 апреля 2026 года на улице, которую еще в 1996 году впервые в Украине переименовали с улицы Лермонтова в его честь. Таким образом город почтил его вклад в борьбу за независимость.
