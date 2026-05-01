Новости Фото
Трое 18-летних парней похитили мемориальную доску Джохару Дудаеву во Львове: их задержали. ФОТО

Правоохранители задержали троих злоумышленников, похитивших из центра Львова мемориальную доску первому президенту Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву. Ее открыли всего за 10 дней до этого.

Правоохранители утром 1 мая получили сообщение от одного из чиновников Львовского городского совета о похищении таблички с фасада дома в центре Львова. К раскрытию преступления привлекли оперативников уголовного розыска полиции и Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Изучив записи камер видеонаблюдения системы "Безопасная Львовщина", правоохранители установили местонахождение троих причастных к похищению. Ими оказались трое 18-летних парней из Николаевской области.

Их задержали, правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — кража. Санкция этой статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Мотив задержанных не раскрывался. Досудебное расследование продолжается.

Кто такой Джохар Дудаев?

  • Джохар Дудаев — первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, ставший символом борьбы чеченского народа за независимость от России в 1990-х годах.
  • До распада Советского Союза Дудаев был генерал-майором авиации. После исчезновения СССР стал президентом страны и объявил о независимости от россиян. Москва эту независимость не признала и начала войну против Ичкерии.

Мемориальную доску Джохару Дудаеву установили во Львове 21 апреля 2026 года на улице, которую еще в 1996 году впервые в Украине переименовали с улицы Лермонтова в его честь. Таким образом город почтил его вклад в борьбу за независимость.

Мені в СРСР у 18 років дали ..чому нинішні квіточки до 25 воювати нездатні ?
01.05.2026 16:45 Ответить
ета нікалаєвскіє маладагвардєйци.
01.05.2026 16:56 Ответить
Телеграмні заробітчани.
01.05.2026 16:17 Ответить
вони ж діти! воювати їм нее можна а х-ню робити то будь ласка!
01.05.2026 16:21 Ответить
Ти дорослий?Розуму в тебе нуль.Кому ти зброю збираєся в руки дати?
01.05.2026 16:24 Ответить
Такаж мразюка кацапсяча як ті вилупки на парашастан не побігли а приперлися в Україну
01.05.2026 17:03 Ответить
кому? повнолітнім громадянам України! здоровим- пихатим-молодим! війна справа молодих а не дідів за 50!від дурі х-ньою маються треба їх чимось зайняти!найбільш еффективна частина суспільства поза війною! це саботаж!
01.05.2026 17:10 Ответить
Якщо ці ідіоти викрали табличку,то через скільки часу вони будуть в СЗЧ зв зброєю??
01.05.2026 17:14 Ответить
А радянська влада в Афган посилала 25-60, чи все ж 18-19 р.? Херню не городи, бот сьогоднішній. Все правильно Віталій каже.
01.05.2026 16:34 Ответить
Ти совок порівнюєш з кварталом 95?В тебе все добре?Совок виховував людей померти за ідею з дитячого садочку!!Ти підтримуєш озброїти ідіотів,що таличку викрали?
01.05.2026 16:42 Ответить
У Британії у Франції у США під час війни мобілізація з 18 років ..чому в Україні не так ?
01.05.2026 16:47 Ответить
Ти читати вмієш?Що незрозумілого?Дійсно,що не так в Україні.
01.05.2026 16:50 Ответить
Виховання потрібно займатися і пропагувати національні ідеї.Таке ти бачив в Україні?Я бачу тупого клоуна і корупціонерів при владі,яких пох доля країни
01.05.2026 16:52 Ответить
За яку ідею ? Коли ворог прийшов вбити зруйнувати то всі ЧОЛОВІКИ повинні захищати країну родину а всякий непотріб що напхався в Україну її і ненавидить а ще більше ненавидить людей які їм же і допомогаютьце про переміщених з власного досвіду
01.05.2026 17:08 Ответить
Читай уважно і думай.Голова не шапку носити.
01.05.2026 17:12 Ответить
Сидить простий трудяга,диветься на цей цирк(хтось краде,хтось броньований,з імунітетом,хтось вільно катається по світу)і думає,а нах воно мені потрібно.Молоді зовсім плювати.
Хто винуватий в цій ситуації?Гасла всі ЧОЛОВІКИ повинні не діють.
01.05.2026 17:28 Ответить
Кацапсіною від тебе, бот одноденний, тхне
01.05.2026 18:13 Ответить
Як же ви набридли.Тобі більше нічого сказати?
01.05.2026 18:15 Ответить
Ти мені не тикай, бот недорослий. Свої думки в трубку скрути та засунь собі в одне місце.
01.05.2026 18:33 Ответить
Та не єдиний, їх "трохи" більше

Збройні формування на боці України, до складу яких входять вихідці з Чечні та члени чеченської діаспори за кордоном:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Obon_chehen.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A7%D0%A0%D0%86) Окремий батальйон особливого призначення (ОБОП) ЗС ЧРІ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Insignia_of_the_Sheikh_Mansur_battalion.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0 Батальйон імені Шейха Мансура
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0 Батальйон імені Джохара Дудаєва.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Khamzat_Gelaev_Detachment.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0 Батальйон імені Хамзата Гелаєва
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chechen_Republic_of_Ichkeria.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg Група спеціальних операцій («SOG», Special Operation Group) - група чеченських добровольців з великим бойовим досвідом. Секретний підрозділ у складі Збройних сил Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chechen_Republic_of_Ichkeria.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/34-%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8F%C2%BB Штурмовий батальйон «Шалена зграя»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83_%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%C2%BB.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%C2%BB Добровольчий батальйон «Крим»

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%C2%BB Мусульманський корпус «Кавказ».
01.05.2026 16:43 Ответить
випердки "руSSкага міра"
01.05.2026 16:37 Ответить
какаразнічні послєдиші..
дехто у 18 років вже службу тягнув, строкову.., а мародер Зєлєнскій з бандою викохує свій тупорилий молодий лохторат..
01.05.2026 16:56 Ответить
Якраз в 1996 гуляючи по Львову,вбиваючи час до поїзда(поїздка з кравчукою) натрапив на ту вуличку,таблички були так собі,але в той час загального інформпростору(сересер)було відчуття гордості за вчинок тодішньої львівської влади.
01.05.2026 17:29 Ответить
 
 