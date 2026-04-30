Новости
Площадь Героя Украины Андрея Парубия появится в центре Львова

Площадь Андрея Парубия появится во Львове: где именно?

Во Львове появится площадь имени Героя Украины, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

На сессии городского совета было принято решение о переименовании части улицы Винниченко - от Просвиты до Лычаковской.

"Теперь памятник Вячеславу Чорноволу, здание областной администрации и областного совета, где Андрей был депутатом нескольких созывов, будут иметь адрес площади Героя Украины Андрея Парубия", - отметил глава города.

Убийство Андрея Парубия

Читайте: Подозреваемый в убийстве Парубия сам сообщил россиянам, что "может быть чем-то полезным", - Швец

Это правильно, Парубий конечно гением не был, но патриотом Украины был большим за что честь ему и слава.
30.04.2026 11:43 Ответить
чому не був генієм? на мій погляд - це геніальний від Бога український патріот! Бо тільки геніальна людина в 1988 році могла розуміти, що совдепія подихає і потрібно піднімати український прапор, що і робила під носом у чекістів! на відміну від деяких "геніальних", що в той же час з усіх сил пролазили в комунофашистську кпSS!
30.04.2026 12:37 Ответить
Я не хочу и не буду спорить по этому поводу, пусть он будет для вас гениальным человеком, для меня вполне достаточно и того, что он любил Украину.
30.04.2026 12:41 Ответить
Як на мене, то я волів би, щоб Парубій всетаки залишився живим, а натомість в Єрусалимі чи в Тель-Авіві з'явилася площа "мучеників" міндіча, цукерберга, шефіра, чернишова" та іншої наволочі.
Я вважаю, що так було б справеливо.
30.04.2026 11:51 Ответить
Парубій суперечлива постать. Допомагав соросятині знищувать демографію українського народу.
youtube.com/watch?v=WhmD8YQ2UxY
30.04.2026 12:57 Ответить
та тут нема про що дискутувати, ви, я так розумію, не жили при совдепії, а тому можете не знати, що тоді з українським прапором могли ходити або божевільні, або поціловані Богом патріоти, всі інші або жили як живеться, або з усіх сил лізли в комунофашистську кліку, що не завадило цим останнім потім стати "патріотами" і вчити нас любити Україну.
30.04.2026 16:53 Ответить
 
 