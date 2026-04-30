Площадь Героя Украины Андрея Парубия появится в центре Львова

Во Львове появится площадь имени Героя Украины, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

На сессии городского совета было принято решение о переименовании части улицы Винниченко - от Просвиты до Лычаковской.

"Теперь памятник Вячеславу Чорноволу, здание областной администрации и областного совета, где Андрей был депутатом нескольких созывов, будут иметь адрес площади Героя Украины Андрея Парубия", - отметил глава города.

