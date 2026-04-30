Площадь Героя Украины Андрея Парубия появится в центре Львова
Во Львове появится площадь имени Героя Украины, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
На сессии городского совета было принято решение о переименовании части улицы Винниченко - от Просвиты до Лычаковской.
"Теперь памятник Вячеславу Чорноволу, здание областной администрации и областного совета, где Андрей был депутатом нескольких созывов, будут иметь адрес площади Героя Украины Андрея Парубия", - отметил глава города.
Убийство Андрея Парубия
- Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
- В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
- 1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
- Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
- 2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я вважаю, що так було б справеливо.
