Новости
Проезд в центре Киева возле Верховной Рады назвали в честь Андрея Парубия

Имя Андрея Парубия получил безымянный проезд в центре Киева

В Киеве безымянному проезду между Мариинским парком и домом №9 на улице Михаила Грушевского присвоили имя бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевском городском совете.

Депутат "Европейской Солидарности" в Киевсовете Марина Порошенко отметила, что название улицы стало символом благодарности Андрею Парубию, ведь он отстаивал стратегический курс государства на свободу, демократию и европейское будущее.

Читайте: Подозреваемый в убийстве Парубия сам сообщил россиянам, что "может быть чем-то полезным", — Швец

"Он был человеком государственного масштаба, для которого Украина всегда стояла выше политических игр. Он принадлежал к поколению творцов независимости, которые не просто говорили о сильном украинском государстве, а ежедневно работали ради его утверждения. Присвоение его имени проезду возле Верховной Рады Украины является знаком глубокого уважения к его вкладу в борьбу за независимость Украины, развитие парламентаризма и укрепление нашей национальной устойчивости", — подчеркнула она.

Читайте: Семья убитого Парубия подала иск о моральном возмещении на 15 миллионов

За эту инициативу проголосовали 57% участников общественного опроса в приложении "Киев Цифровой".

Топ комментарии
23.04.2026 19:51 Ответить
23.04.2026 19:48 Ответить
23.04.2026 19:56 Ответить
зеленський ще і за Парубія відповість ,не тільки за Чонгар !!!...
23.04.2026 19:48 Ответить
та х там .
23.04.2026 20:26 Ответить
ще 1-2 роки війни відповідати буде ні перед кім.
23.04.2026 20:28 Ответить
наконец то, безымянному переулку присвоили имя, неужели Парубий не заслужил улицы?!
23.04.2026 19:49 Ответить
ну таке, але провулок біля Ради - це символічно, пан Андрій був її спікером

.
23.04.2026 19:56 Ответить
Краще б держану охорону надали в свій час. Лицеміри.
23.04.2026 19:51 Ответить
Кєровніки з УДО ДУС СБУ та зеленський, знають ХТО це убив Андрія Парубія!!!
23.04.2026 19:54 Ответить
Головне, що він залишився в добрій пам'яті!
23.04.2026 19:56 Ответить
Краще б живим залишився.
23.04.2026 20:51 Ответить
Парубій буа дійсно творцем української нації. Був втіленням самих високих людських чеснот. росія завжди вбивала саме таких.
23.04.2026 20:02 Ответить
Вечная память светлому человеку! Можно ещё и памятник где-нибудь поставить..
23.04.2026 20:05 Ответить
Парубію від того ні холодно, ні жарко.
23.04.2026 20:10 Ответить
Дякую киянам! Про "кулінарне шоу" зеквартальних гнид, де вони висміювали Парубія та Кличка нагадати?! І це нікчемне мстиве створіння себе позіціонує як лідер нації?! Якої?!
23.04.2026 20:10 Ответить
Переймут.
23.04.2026 20:11 Ответить
Вічна пам'ять світлій людині!!!! Справжній Українець та порядна Людина!!! Спочивай з миром!!!!🙏🙏🙏💔
23.04.2026 20:52 Ответить
 
 