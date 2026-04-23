Проезд в центре Киева возле Верховной Рады назвали в честь Андрея Парубия

В Киеве безымянному проезду между Мариинским парком и домом №9 на улице Михаила Грушевского присвоили имя бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевском городском совете.

Депутат "Европейской Солидарности" в Киевсовете Марина Порошенко отметила, что название улицы стало символом благодарности Андрею Парубию, ведь он отстаивал стратегический курс государства на свободу, демократию и европейское будущее.

"Он был человеком государственного масштаба, для которого Украина всегда стояла выше политических игр. Он принадлежал к поколению творцов независимости, которые не просто говорили о сильном украинском государстве, а ежедневно работали ради его утверждения. Присвоение его имени проезду возле Верховной Рады Украины является знаком глубокого уважения к его вкладу в борьбу за независимость Украины, развитие парламентаризма и укрепление нашей национальной устойчивости", — подчеркнула она.

За эту инициативу проголосовали 57% участников общественного опроса в приложении "Киев Цифровой".

Убийство Андрея Парубия