Проезд в центре Киева возле Верховной Рады назвали в честь Андрея Парубия
В Киеве безымянному проезду между Мариинским парком и домом №9 на улице Михаила Грушевского присвоили имя бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевском городском совете.
Депутат "Европейской Солидарности" в Киевсовете Марина Порошенко отметила, что название улицы стало символом благодарности Андрею Парубию, ведь он отстаивал стратегический курс государства на свободу, демократию и европейское будущее.
"Он был человеком государственного масштаба, для которого Украина всегда стояла выше политических игр. Он принадлежал к поколению творцов независимости, которые не просто говорили о сильном украинском государстве, а ежедневно работали ради его утверждения. Присвоение его имени проезду возле Верховной Рады Украины является знаком глубокого уважения к его вкладу в борьбу за независимость Украины, развитие парламентаризма и укрепление нашей национальной устойчивости", — подчеркнула она.
За эту инициативу проголосовали 57% участников общественного опроса в приложении "Киев Цифровой".
Убийство Андрея Парубия
- Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
- В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
- 1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
- Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
- 2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
