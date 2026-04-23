Проїзд у центрі Києва біля Верховної Ради назвали на честь Андрія Парубія
У Києві безіменному проїзду між Маріїнським парком та будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського присвоїли ім'я колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській міській раді.
Депутатка "Європейської Солідарності" у Київраді Марина Порошенко зазначила, що назва вулиці стала символом вдячності Андрію Парубію, адже він відстоював стратегічний курс держави на свободу, демократію та європейське майбутнє.
"Він був людиною державницького масштабу, для якої Україна завжди стояла вище за політичні ігри. Він належав до покоління творців незалежності, які не просто говорили про сильну українську державу, а щоденно працювали задля її утвердження. Присвоєння його імені проїзду поблизу Верховної Ради України є знаком глибокої поваги до його внеску в боротьбу за незалежність України, розвиток парламентаризму та зміцнення нашої національної стійкості", — наголосила вона.
За цю ініціативу проголосували 57% учасників громадського опитування в застосунку "Київ Цифровий".
Убивство Андрія Парубія
- Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
- У ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
- 1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
- Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
- 2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
