Новини Вбивство Андрія Парубія
Проїзд у центрі Києва біля Верховної Ради назвали на честь Андрія Парубія

Ім’я Андрія Парубія отримав безіменний проїзд у центрі Києва

У Києві безіменному проїзду між Маріїнським парком та будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського присвоїли ім'я колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській міській раді.

Депутатка "Європейської Солідарності" у Київраді Марина Порошенко зазначила, що назва вулиці стала символом вдячності Андрію Парубію, адже він відстоював стратегічний курс держави на свободу, демократію та європейське майбутнє.

Читайте: Підозрюваний у вбивстві Парубія сам повідомив росіянам, що "може бути чимось корисним", - Швець

"Він був людиною державницького масштабу, для якої Україна завжди стояла вище за політичні ігри. Він належав до покоління творців незалежності, які не просто говорили про сильну українську державу, а щоденно працювали задля її утвердження. Присвоєння його імені проїзду поблизу Верховної Ради України є знаком глибокої поваги до його внеску в боротьбу за незалежність України, розвиток парламентаризму та зміцнення нашої національної стійкості", — наголосила вона.

Читайте: Родина вбитого Парубія подала позов про моральне відшкодування на 15 мільйонів

За цю ініціативу проголосували 57% учасників громадського опитування в застосунку "Київ Цифровий".

Убивство Андрія Парубія

Краще б держану охорону надали в свій час. Лицеміри.
23.04.2026 19:51 Відповісти
зеленський ще і за Парубія відповість ,не тільки за Чонгар !!!...
23.04.2026 19:48 Відповісти
Головне, що він залишився в добрій пам'яті!
23.04.2026 19:56 Відповісти
зеленський ще і за Парубія відповість ,не тільки за Чонгар !!!...
23.04.2026 19:48 Відповісти
та х там .
23.04.2026 20:26 Відповісти
ще 1-2 роки війни відповідати буде ні перед кім.
23.04.2026 20:28 Відповісти
наконец то, безымянному переулку присвоили имя, неужели Парубий не заслужил улицы?!
23.04.2026 19:49 Відповісти
ну таке, але провулок біля Ради - це символічно, пан Андрій був її спікером

23.04.2026 19:56 Відповісти
Краще б держану охорону надали в свій час. Лицеміри.
23.04.2026 19:51 Відповісти
Кєровніки з УДО ДУС СБУ та зеленський, знають ХТО це убив Андрія Парубія!!!
23.04.2026 19:54 Відповісти
Головне, що він залишився в добрій пам'яті!
23.04.2026 19:56 Відповісти
Парубій буа дійсно творцем української нації. Був втіленням самих високих людських чеснот. росія завжди вбивала саме таких.
23.04.2026 20:02 Відповісти
Вечная память светлому человеку! Можно ещё и памятник где-нибудь поставить..
23.04.2026 20:05 Відповісти
Парубію від того ні холодно, ні жарко.
23.04.2026 20:10 Відповісти
Дякую киянам! Про "кулінарне шоу" зеквартальних гнид, де вони висміювали Парубія та Кличка нагадати?! І це нікчемне мстиве створіння себе позіціонує як лідер нації?! Якої?!
23.04.2026 20:10 Відповісти
Переймут.
23.04.2026 20:11 Відповісти
 
 