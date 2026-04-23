Проїзд у центрі Києва біля Верховної Ради назвали на честь Андрія Парубія

У Києві безіменному проїзду між Маріїнським парком та будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського присвоїли ім'я колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській міській раді.

Депутатка "Європейської Солідарності" у Київраді Марина Порошенко зазначила, що назва вулиці стала символом вдячності Андрію Парубію, адже він відстоював стратегічний курс держави на свободу, демократію та європейське майбутнє.

"Він був людиною державницького масштабу, для якої Україна завжди стояла вище за політичні ігри. Він належав до покоління творців незалежності, які не просто говорили про сильну українську державу, а щоденно працювали задля її утвердження. Присвоєння його імені проїзду поблизу Верховної Ради України є знаком глибокої поваги до його внеску в боротьбу за незалежність України, розвиток парламентаризму та зміцнення нашої національної стійкості", — наголосила вона.

За цю ініціативу проголосували 57% учасників громадського опитування в застосунку "Київ Цифровий".

