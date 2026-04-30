Площа Героя України Андрія Парубія з’явиться у центрі Львова

У Львові з'явиться площа Героя України, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомив мер Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

На сесії міської ради було ухвалено рішення про перейменування частини вулиці Винниченка - від Просвіти до Личаківської.

"Тепер пам’ятник В’ячеславові Чорноволу, будівля обласної адміністрації та обласної ради, де Андрій був депутатом кількох скликань, матимуть адресу площі Героя України Андрія Парубія", - зазначив очільник міста.

Это правильно, Парубий конечно гением не был, но патриотом Украины был большим за что честь ему и слава.
30.04.2026 11:43 Відповісти
чому не був генієм? на мій погляд - це геніальний від Бога український патріот! Бо тільки геніальна людина в 1988 році могла розуміти, що совдепія подихає і потрібно піднімати український прапор, що і робила під носом у чекістів! на відміну від деяких "геніальних", що в той же час з усіх сил пролазили в комунофашистську кпSS!
30.04.2026 12:37 Відповісти
Я не хочу и не буду спорить по этому поводу, пусть он будет для вас гениальным человеком, для меня вполне достаточно и того, что он любил Украину.
30.04.2026 12:41 Відповісти
Як на мене, то я волів би, щоб Парубій всетаки залишився живим, а натомість в Єрусалимі чи в Тель-Авіві з'явилася площа "мучеників" міндіча, цукерберга, шефіра, чернишова" та іншої наволочі.
Я вважаю, що так було б справеливо.
30.04.2026 11:51 Відповісти
Парубій суперечлива постать. Допомагав соросятині знищувать демографію українського народу.
youtube.com/watch?v=WhmD8YQ2UxY
30.04.2026 12:57 Відповісти
та тут нема про що дискутувати, ви, я так розумію, не жили при совдепії, а тому можете не знати, що тоді з українським прапором могли ходити або божевільні, або поціловані Богом патріоти, всі інші або жили як живеться, або з усіх сил лізли в комунофашистську кліку, що не завадило цим останнім потім стати "патріотами" і вчити нас любити Україну.
30.04.2026 16:53 Відповісти
 
 