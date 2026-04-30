Площа Героя України Андрія Парубія з’явиться у центрі Львова
У Львові з'явиться площа Героя України, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія.
Про це повідомив мер Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
На сесії міської ради було ухвалено рішення про перейменування частини вулиці Винниченка - від Просвіти до Личаківської.
"Тепер пам’ятник В’ячеславові Чорноволу, будівля обласної адміністрації та обласної ради, де Андрій був депутатом кількох скликань, матимуть адресу площі Героя України Андрія Парубія", - зазначив очільник міста.
Убивство Андрія Парубія
- Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
- У ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
- 1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
- Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
- 2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
Я вважаю, що так було б справеливо.
