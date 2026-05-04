Девочка-подросток танцевала под российскую музыку возле мемориала павшим Героям в Ривном: объяснила тем, что "стало скучно"
В Ривном 12-летняя девочка танцевала под российскую музыку возле мемориала павшим защитникам Украины на Аллее Героев. Правоохранители установили личность ребёнка.
Об этом сообщили в полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Видео с танцами девочки правоохранители обнаружили в одном из Telegram-каналов во время мониторинга соцсетей 2 мая.
Ребенка вместе с матерью пригласили в управление полиции. Школьница объяснила, что ей "стало скучно", поэтому она решила снять танец под популярную среди сверстников музыку, а насчет локации — "не подумала".
Что решила полиция?
"На Майдане Независимости размещены портреты людей, отдавших свою жизнь за Украину. Самое меньшее, что мы можем сделать в ответ — уважать их, помнить подвиг и достойно вести себя", — подчеркнули в полиции.
- На мать подростков составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
А під обстрілами московитів, їй не нудно?? Чи може нудить….
мамашу мобілізувати
малолітню істоту в інтернат.
все воно прекрасно розуміло.
в моєму дитинстві нікому з нас навіть в голову не приходило щось таке вчинити біля пам'ятника загиблим Воїнам
ВОВДругої світової.
в нормальній сімʼї дитина ніколи таке не зробить, на батьків насатрєлась
нічого путнього х неї не виросте
І тебе теж розстріляють, кацапчик....
