Девочка-подросток танцевала под российскую музыку возле мемориала павшим Героям в Ривном: объяснила тем, что "стало скучно"

В Ривном 12-летняя девочка танцевала под российскую музыку возле мемориала павшим защитникам Украины на Аллее Героев. Правоохранители установили личность ребёнка.

Об этом сообщили в полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Видео с танцами девочки правоохранители обнаружили в одном из Telegram-каналов во время мониторинга соцсетей 2 мая.

Ребенка вместе с матерью пригласили в управление полиции. Школьница объяснила, что ей "стало скучно", поэтому она решила снять танец под популярную среди сверстников музыку, а насчет локации — "не подумала".

Что решила полиция?

"На Майдане Независимости размещены портреты людей, отдавших свою жизнь за Украину. Самое меньшее, что мы можем сделать в ответ — уважать их, помнить подвиг и достойно вести себя", — подчеркнули в полиции.

На мать подростков составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

