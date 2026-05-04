Девочка-подросток танцевала под российскую музыку возле мемориала павшим Героям в Ривном: объяснила тем, что "стало скучно"

В Ривном 12-летняя девочка танцевала под российскую музыку возле мемориала павшим защитникам Украины на Аллее Героев. Правоохранители установили личность ребёнка.

Детали

Видео с танцами девочки правоохранители обнаружили в одном из Telegram-каналов во время мониторинга соцсетей 2 мая.

Ребенка вместе с матерью пригласили в управление полиции. Школьница объяснила, что ей "стало скучно", поэтому она решила снять танец под популярную среди сверстников музыку, а насчет локации — "не подумала".

Что решила полиция?

"На Майдане Независимости размещены портреты людей, отдавших свою жизнь за Украину. Самое меньшее, что мы можем сделать в ответ — уважать их, помнить подвиг и достойно вести себя", — подчеркнули в полиции.

  • На мать подростков составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Топ комментарии
+26
Поставили її на облік і хрест на всій їй карєрі в майбутньому. Присудити, щоб її тато і мама, брали цю дуру і хочаби місяць догладали за пораненими, які втратили на війні кінцівки, захищаючи цю ідіотку.
04.05.2026 21:26 Ответить
+17
жертва виховання..

мамашу мобілізувати

малолітню істоту в інтернат.

все воно прекрасно розуміло.
04.05.2026 21:27 Ответить
+13
А що це за новояз-"підлітка танцювала"?
04.05.2026 21:29 Ответить
Яка батьки, такі й діти!!! Це аксіома!! Акакаяразніца ….
А під обстрілами московитів, їй не нудно?? Чи може нудить….
04.05.2026 22:21 Ответить
Майбутня нарожатєльніца.
04.05.2026 21:27 Ответить
Дети идиоты, но они наше будущее, шо все обьясняет.
04.05.2026 21:28 Ответить
ідіотське будущєє

в моєму дитинстві нікому з нас навіть в голову не приходило щось таке вчинити біля пам'ятника загиблим Воїнам ВОВ Другої світової.

.
05.05.2026 00:20 Ответить
пІдлітки та пІдростки…
04.05.2026 21:48 Ответить
А по-твоєму як би мало бути? Підліток жіночої статі? Чи особа підліткового віку? Не чув ніколи про те, що в мові виникають нові слова, коли в них з'являється потреба? Чи може ти досі говориш мовою кроманьйонців?
04.05.2026 22:04 Ответить
Дівчина підліткового віку.
04.05.2026 22:20 Ответить
Три слова краще одного? Тоді пропоную ще кращий варіант: дівчина, яка не досягнула дорослого віку, але вже не довго чекати. Цілих 11 слів
04.05.2026 22:34 Ответить
Давай дальше-майорка, підполковничка, полковничка. Сержантка, капітанка. Урологиня, хірургиня.
04.05.2026 22:33 Ответить
Даю всі ці слова. І спробуй заперечити
04.05.2026 22:35 Ответить
Подрасткиня.
04.05.2026 22:05 Ответить
У запарєбрікаваїх, єсть і падросткі.
04.05.2026 22:22 Ответить
уявіть, могло б бути гірше, наприклад: "підрісткиня танцювала"
04.05.2026 22:12 Ответить
Зграйки ******* підліток останнім часом взан6 уху їли, мабуть заслуга яжєматєй сруязиких ******
04.05.2026 21:57 Ответить
100% прієзжая данбасятіна
в нормальній сімʼї дитина ніколи таке не зробить, на батьків насатрєлась
04.05.2026 22:02 Ответить
А взагалі чому немає трудової повинності??? Нам не потрібна рабсила під час війни??
04.05.2026 21:58 Ответить
Ні. Нам ісламістів з індії і пакистану завезуть, що нам всім не було нудно.
04.05.2026 22:26 Ответить
В концлагерь их всех. До третьего колена с родственниками. Я так думаю.
04.05.2026 22:09 Ответить
Башковитий, аж страшно…
04.05.2026 22:23 Ответить
а що людина не так сказала ?

нічого путнього х неї не виросте

.
05.05.2026 00:24 Ответить
Злі ви всі. "дєтдом", "концлагєрь"... ну стало дитині нудно. Дайте їй вєсєлящую мітлу, хай місяць вулицю помете навколо школи і шоб всі однокласники бачили і ржали з неї і все буде добре.
04.05.2026 22:56 Ответить
Розстріляти !
І тебе теж розстріляють, кацапчик....

.
05.05.2026 01:18 Ответить
05.05.2026 02:18 Ответить
Це новина для тих ідіотів, які тут у коментарях відстежують трампістів, зелеботів, порохоботів та інших. Ось чого вам треба боятися. У вас підростає абсолютно аморальне, безпринципне, цинічне та неемпатичне покоління. Дуже скоро вони прийдуть до влади і керуватимуть країною. Про наслідки такого "керівництва" можна лише із жахом здогадуватися. І ось у цьому головна загроза та виклик. Цим треба перейматися. А не радісно верещати у коментарях: "Ага, я знайшов зеле-порохо-трампо-кремлебота!!!"
05.05.2026 05:49 Ответить
 
 