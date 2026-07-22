За исполнение российских песен в заведениях хотят штрафовать до 170 тысяч грн: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15430, предусматривающий штрафы для кафе, ресторанов и других заведений общественного питания за воспроизведение российской музыки. Размер штрафов — от 8 500 до 170 000 грн.

Об этом говорится в описании законопроекта №15430, сообщает Цензор.НЕТ.

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Почему понадобились новые штрафы

Автором законопроекта является народный депутат от "Слуги народа" Александр Санченко.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, ключевой проблемой действующего законодательства является отсутствие действенных инструментов проверки и мизерный размер административных санкций. Сейчас к заведениям-нарушителям применяют стандартные административные протоколы, по которым штраф составляет от 17 до 170 гривен.

Авторы законопроекта называют такие суммы символическими, ведь они не удерживают владельцев бизнеса от включения российской музыки для посетителей.

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Предлагаемая шкала штрафов

Законопроект предлагает шкалу наказаний в зависимости от систематичности нарушения:

первое нарушение — от 8 500 до 17 000 грн;

повторное нарушение в течение года — от 17 000 до 85 000 грн;

третье и каждое последующее нарушение — от 85 000 до 170 000 грн.

Расширение полномочий языкового омбудсмена

Существенно меняется и сама процедура привлечения к ответственности. В случае принятия законопроекта контролировать выполнение правил сможет языковой омбудсмен или его представитель — без предварительного предупреждения и требования устранить нарушение.

Законопроект №15430 сегодня направили на рассмотрение профильного комитета ВР, после чего его вынесут на голосование в сессионный зал.

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