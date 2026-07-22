Учительница в Киеве включила первоклассникам мультфильм на русском языке – ее оштрафовали после жалобы отца-ветерана
Учительницу одного из киевских лицеев оштрафовали на 3 400 гривен после того, как она на уроке у первоклассников включила советский русскоязычный мультфильм.
Об этом написала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция после жалобы ветерана ВСУ
Государственный контроль за применением государственного языка был проведен на основании обращения отца одного из учеников, ветерана российско-украинской войны, который сообщил о нарушении языковых прав детей в образовательном процессе.
Он заявил, что во время учебного занятия в 1-м классе был использован русскоязычный фрагмент мультфильма. В ходе рассмотрения материалов государственного контроля педагогическая работница признала факт нарушения.
В комментарии LIGA.net представитель языкового омбудсмена в Киеве Игорь Спиридонов уточнил, что учительница показывала первоклассникам советский русскоязычный мультфильм.
Инцидент произошел во время урока по изучению мира. Учительница объясняла, что звук мультфильма был приглушен, однако это не отменяет факта нарушения языкового законодательства, отметил Спиридонов.
Штраф для учительницы
По итогам рассмотрения составили акт и протокол об административном правонарушении. К учительнице применили административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен. Женщина признала свою вину и уплатила штраф в тот же день.
"Использование языка государства-агрессора, в частности в сфере образования, является грубым и недопустимым нарушением законодательства. Ученики первого класса не должны защищать свои языковые права от взрослых. Это обязанность учебного заведения, администрации и педагогических работников — обеспечить образовательный процесс на государственном языке", — подчеркнул Спиридонов.
Он добавил, что сообщения о нарушениях языкового законодательства не следует воспринимать как "донос", и призвал граждан сообщать о таких случаях.
- Отметим, что в соответствии со статьей 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" образовательный процесс в учебных заведениях осуществляется на государственном языке.
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Тільки у неї "звук був приглушений" )
але в школі таке лайно вже нестерпно ...
що цікаво процедуру натуралізіції ми не запровадили з 91 року , а відмоаиттся від ядерного клубу аж бігом тільки пятки сяяли так поспішали !
от це приклад того які маргінали утримували і утримують світську владу в Україні , просто вороги одним словом