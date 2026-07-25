Во время праздника в школе Харькова прозвучали русские стихи и песни: составлены два административных протокола

В одной из школ Харькова во время праздничного мероприятия для детей педагоги использовали музыкальный репертуар и стихотворения российских авторов.

Об этом сообщается на сайте Уполномоченного по защите государственного языка, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Так, представительница Уполномоченного по защите государственного языка Виктория Меренкова по результатам проведения мероприятий государственного контроля установила нарушение требований статьи 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в одном из учебных заведений Харькова.

Отмечается, что основанием для проверки стало обращение родителей учеников, которые сообщили, что во время праздничного мероприятия для детей начальной школы педагоги использовали музыкальный репертуар и стихотворные произведения российских авторов.

Читайте также: Учительница в Киеве включила первоклассникам мультфильм на русском языке - ее оштрафовали после жалобы отца-ветерана

Составлены протоколы

Сообщается, что по результатам государственного контроля составлен акт и два протокола об административном правонарушении.

Подробности

По словам Меренковой, педагоги отметили, что использовали русскоязычный репертуар по просьбе отдельных родителей, чтобы, по их мнению, "облегчить" детям восприятие украинского языка, поскольку дома они общаются на русском.

"Миссия школы - обучать, воспитывать и формировать украинское языковое пространство. Именно в учебном заведении ребенок должен слышать качественный украинский язык, украинскую песню, украинское слово. И это не рекомендация - это требование закона. Украинская школа должна звучать на украинском языке. Иначе быть не может", - отметила представительница Уполномоченного.

Читайте: Языковой омбудсмен составил еще пять протоколов в отношении Одесского драматического театра, материалы переданы в СБУ

Она подчеркнула, что особенно больно говорить об этом именно в Харькове. Городе, который ежедневно страдает от российских обстрелов. Городе, где Россия пытается уничтожить не только дома, но и нашу память, культуру, идентичность.

"Поэтому использование языка государства-агрессора или произведений, которые могли и должны были быть заменены украинскими, во время мероприятий для детей - это не просто нарушение языкового законодательства. Это сигнал о том, что мы еще не везде осознали ценность собственного языка.

В то же время этот случай дает и повод для оптимизма. Родители не промолчали. Они воспользовались своим правом на защиту языковых прав детей. Именно благодаря такой неравнодушию закон работает не только на бумаге, но и в реальной жизни", - добавила Меренкова.

Читайте также: Русский язык больше не защищен в Украине в соответствии с Европейской хартией: Зеленский подписал закон