"Купол" для захисту від FPV-дронів планують створити над Харковом, - ОВА
Харківська ОВА розробляє експериментальний проєкт для захисту обласного центру від ударів FPV-дронів, зокрема і на оптоволокні.
Про це "Радіо Хартія" розповів глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Проєкт розробялю разом із Другим корпусом "Хартія". Спочатку його реалізують на окремій ділянці, а в разі успіху - масштабують на все місто.
"Військові теж експериментують, шукають засоби активної протидії. Ми вже тиждень опрацьовуємо з Другим корпусом НГУ "Хартія" експериментальний проект, який буде реалізовуватися на певній ділянці території, не будемо говорити, де - активної протидії. Якщо він буде успішним - а я вірю, що він буде успішним - ми будемо його імплементувати на всю територію, створювати навколо Харкова такий купол захисту від FPV-дронів на оптоволокні", - пояснив Синєгубов.
Гроші на засоби протидії для фінансування експерименту надасть обласний бюджет. Але для масштабування захисту потрібні будуть великі суми, які доведеться залучати.
За даними глави ОВА, вже зараз до міста долітають лише окремі дрони з сотень, які запускає по місту російська армія:
"У нас би вдень було близька ста FPV на оптоволокні на місто Харків. І ми розуміємо, які можуть бути наслідки. Тому коли ми кажемо "експеримент" - це не щось придумане з нуля. Це вже працює на фронті, однак адаптовано до тієї ситуації, до тих потреб, які є. Воно буде ефективно однозначно. Зараз будемо приступати до його реалізації".
Також передбачено і пасивний захист, зокрема антидронові сітки на всій харківській кільцевій дорозі. Також сітками убезпечать Харківське шосе — на проміжку від кільцевої до перетину з вулицею Академіка Проскури.
Третім ешелоном захисту голова ОВА називає додаткові мобільні вогневі групи, які збиватимуть саме FPV-дрони.
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