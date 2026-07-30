"Купол" для захисту від FPV-дронів планують створити над Харковом, - ОВА

Харківська ОВА розробляє експериментальний проєкт для захисту обласного центру від ударів FPV-дронів, зокрема і на оптоволокні.

Про це "Радіо Хартія" розповів глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Проєкт розробялю разом із Другим корпусом "Хартія". Спочатку його реалізують на окремій ділянці, а в разі успіху - масштабують на все місто.

"Військові теж експериментують, шукають засоби активної протидії. Ми вже тиждень опрацьовуємо з Другим корпусом НГУ "Хартія" експериментальний проект, який буде реалізовуватися на певній ділянці території, не будемо говорити, де - активної протидії. Якщо він буде успішним - а я вірю, що він буде успішним - ми будемо його імплементувати на всю територію, створювати навколо Харкова такий купол захисту від FPV-дронів на оптоволокні", - пояснив Синєгубов.

Гроші на засоби протидії для фінансування експерименту надасть обласний бюджет. Але для масштабування захисту потрібні будуть великі суми, які доведеться залучати.

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За даними глави ОВА, вже зараз до міста долітають лише окремі дрони з сотень, які запускає по місту російська армія:

"У нас би вдень було близька ста FPV на оптоволокні на місто Харків. І ми розуміємо, які можуть бути наслідки. Тому коли ми кажемо "експеримент" - це не щось придумане з нуля. Це вже працює на фронті, однак адаптовано до тієї ситуації, до тих потреб, які є. Воно буде ефективно однозначно. Зараз будемо приступати до його реалізації".

Також передбачено і пасивний захист, зокрема антидронові сітки на всій харківській кільцевій дорозі. Також сітками убезпечать Харківське шосе — на проміжку від кільцевої до перетину з вулицею Академіка Проскури.

Третім ешелоном захисту голова ОВА називає додаткові мобільні вогневі групи, які збиватимуть саме FPV-дрони.

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