Була спроба замаху на командира "Хартії" Оболєнського. Нападника та спільників затримано, - Зеленський
На командира 2-го корпусу НГУ "Хартія", полковника Ігоря Оболєнського було здійснено спробу замаху.
Про це повідомив президент Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Говорив із командиром "Хартії" Ігорем Оболєнським. Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії.
Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
Реакція "Хартії"
У корпусі прокоментували повідомлення президента:
"Дякуємо за підтримку та увагу. Ми знаємо, що наш ворог – підступний. Ми готові до відсічі, на передовій і в тилу. На спробу замаху відповімо на полі бою. Тримаємо стрій!".
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так нікого і не знайшли!!!
в оон про це кожний знає!!!
"... Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. ... Була доповідь Олександра Поклада щодо цього."
Зеля просуває цього рига Поклада як скажений промоутер