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Новини Замах на Оболєнського
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Була спроба замаху на командира "Хартії" Оболєнського. Нападника та спільників затримано, - Зеленський

Замах на командира Хартії Оболєнського: подробиці

На командира 2-го корпусу НГУ "Хартія", полковника Ігоря Оболєнського було здійснено спробу замаху.

Про це повідомив президент Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Говорив із командиром "Хартії" Ігорем Оболєнським. Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії.

Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Реакція "Хартії"

У корпусі прокоментували повідомлення президента:

"Дякуємо за підтримку та увагу. Ми знаємо, що наш ворог – підступний. Ми готові до відсічі, на передовій і в тилу. На спробу замаху відповімо на полі бою. Тримаємо стрій!".

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Автор: 

Зеленський Володимир (26543) замах (614) корпус НГУ Хартія (79) Оболєнський Ігор (7)
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Топ коментарі
+8
мєнти, три доби по лісу вешталися, туди сюди.
так нікого і не знайшли!!!
в оон про це кожний знає!!!

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31.07.2026 15:23 Відповісти
+5
Треба рейтинг підняти. Зелі он разів 100 так піднімали. А цьому достатньо 1 разу замахнути?
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31.07.2026 15:16 Відповісти
+4
Зеленський:
"... Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. ... Була доповідь Олександра Поклада щодо цього."
Зеля просуває цього рига Поклада як скажений промоутер
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31.07.2026 15:12 Відповісти

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