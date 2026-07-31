Була спроба замаху на командира "Хартії" Оболєнського. Нападника та спільників затримано, - Зеленський

На командира 2-го корпусу НГУ "Хартія", полковника Ігоря Оболєнського було здійснено спробу замаху.

Про це повідомив президент Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Говорив із командиром "Хартії" Ігорем Оболєнським. Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії.

Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Реакція "Хартії"

У корпусі прокоментували повідомлення президента:

"Дякуємо за підтримку та увагу. Ми знаємо, що наш ворог – підступний. Ми готові до відсічі, на передовій і в тилу. На спробу замаху відповімо на полі бою. Тримаємо стрій!".

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