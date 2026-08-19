Голову німецького виробника дронів Donaustahl планували отруїти "Новачком", - Bild

Фото: Стефан Туманн. Фото із сайту donaustahl.com

Голову німецької збройової компанії Donaustahl Штефана Туманна, яка постачає Україні бойові дрони, імовірно, планували вбити за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Про це повідомляє Bild, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Наявна у нас інформація чітко показує, що це мало статися з використанням "Новачка". Ніхто інший так не робить. Можна зрозуміти, хто за цим стояв, хоча довести це справді неможливо", - заявив депутат Бундестагу від ХДС Бастіан Ернст у документальному фільмі RTL.

За даними журналістів, за підприємцем стежили агенти, які мали підготувати його вбивство. Німецькі правоохоронці повідомили Туманну про конкретну загрозу незадовго до Різдва 2025 року. Відтоді 39-річний підприємець перебуває під постійною охороною та регулярно змінює місце проживання.

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"Загроза для режиму Путіна"

В інтерв'ю RTL і Stern Туманн заявив, що "став однією з найбільших загроз для режиму Путіна в Європі".

Він додав, що вже склав заповіт, оформив документи про донорство органів та розпорядження на випадок тяжкої хвороби.

За словами Туманна, війна Росії проти України перетворилася для нього на "цілком особисту війну", а те, що відбувається, він сприймає як "дуель за моє життя" з російською військовою розвідкою.

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Що передувало

Раніше німецьке видання Die Zeit повідомляло, що спецслужби РФ планували замах на генерального директора німецького виробника безпілотників Donaustahl Стефана Туманна. Навесні цього року німецька поліція заарештувала в Іспанії та Північному Рейні-Вестфалії двох підозрюваних - українця Сергія Н. та румунку Аллу С.