Комитет Рады по правоохранительной деятельности отклонил ряд антикоррупционных законопроектов, - Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал исключить из повестки дня пакет антикоррупционных законопроектов под предлогом утраты актуальности.

Об этом парламентарий написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Объяснение комитета — "потеря актуальности"

Он отметил, что решение было принято после обращения народных депутатов Бужанского и Савченко.

"Комитет по правоохранительной деятельности только что снял с повестки дня наши антикоррупционные законопроекты. Официальная формулировка — "утратили актуальность". Очень символично после новых разоблачений НАБУ. Если коротко, комитет по правоохранительной деятельности должен был рекомендовать внести в повестку дня несколько наших законопроектов, укрепляющих антикоррупционную инфраструктуру. Во исполнение международных обязательств. Но поступило письмо от депутатов Бужанского и Савченко. И вместо этого комитет исключил их из повестки дня (фактически предлагает отклонить). Рада теперь не сможет их рассматривать в зале и голосовать", — заявил Железняк.

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Какие законопроекты заблокировал комитет

По словам депутата, законодательные инициативы, в частности, предусматривали:

приостановку сроков давности для коррупционеров, пытающихся уйти от ответственности с помощью службы в армии;

проведение реформы ГБР по примеру БЭБ и таможни;

отмену "поправок Лозового";

прозрачный конкурс на должность генерального прокурора;

усиление возможностей НАБУ и САП, в частности в привлечении к ответственности фигурантов, скрывающихся за рубежом.

"Это те законы, которые мы с коллегами подали, чтобы усилить борьбу с коррупцией в стране. Это те законы, которые приближают нас к ЕС. И это те законы, с которыми связано около 2 млрд евро помощи до конца года", — подчеркнул народный избранник.

По словам нардепа, из этого можно сделать два вывода. Во-первых, власть стремится свернуть антикоррупционные инициативы и не отказалась от намерений подорвать работу НАБУ и САП. Во-вторых, нардеп подчеркнул, что они с коллегами продолжат отстаивать антикоррупционные реформы, добавив, что во всех предыдущих случаях подобного саботажа им удавалось побеждать.

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