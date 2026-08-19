РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10622 посетителя онлайн
Новости Борьба с коррупцией
791 16

Комитет Рады по правоохранительной деятельности отклонил ряд антикоррупционных законопроектов, - Железняк

рада

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал исключить из повестки дня пакет антикоррупционных законопроектов под предлогом утраты актуальности. 

Об этом парламентарий написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Объяснение комитета — "потеря актуальности" 

Он отметил, что решение было принято после обращения народных депутатов Бужанского и Савченко.

"Комитет по правоохранительной деятельности только что снял с повестки дня наши антикоррупционные законопроекты. Официальная формулировка — "утратили актуальность". Очень символично после новых разоблачений НАБУ. Если коротко, комитет по правоохранительной деятельности должен был рекомендовать внести в повестку дня несколько наших законопроектов, укрепляющих антикоррупционную инфраструктуру. Во исполнение международных обязательств. Но поступило письмо от депутатов Бужанского и Савченко. И вместо этого комитет исключил их из повестки дня (фактически предлагает отклонить). Рада теперь не сможет их рассматривать в зале и голосовать", — заявил Железняк.

Читайте также: Рада в первом чтении приняла евроинтеграционный проект нового Таможенного кодекса

Какие законопроекты заблокировал комитет

По словам депутата, законодательные инициативы, в частности, предусматривали:

  • приостановку сроков давности для коррупционеров, пытающихся уйти от ответственности с помощью службы в армии;
  • проведение реформы ГБР по примеру БЭБ и таможни;
  • отмену "поправок Лозового";
  • прозрачный конкурс на должность генерального прокурора;
  • усиление возможностей НАБУ и САП, в частности в привлечении к ответственности фигурантов, скрывающихся за рубежом.

"Это те законы, которые мы с коллегами подали, чтобы усилить борьбу с коррупцией в стране. Это те законы, которые приближают нас к ЕС. И это те законы, с которыми связано около 2 млрд евро помощи до конца года", — подчеркнул народный избранник.

По словам нардепа, из этого можно сделать два вывода. Во-первых, власть стремится свернуть антикоррупционные инициативы и не отказалась от намерений подорвать работу НАБУ и САП. Во-вторых, нардеп подчеркнул, что они с коллегами продолжат отстаивать антикоррупционные реформы, добавив, что во всех предыдущих случаях подобного саботажа им удавалось побеждать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Железняк об угрозах со стороны окружения Зеленского: "Ты слишком много критикуешь"

Автор: 

ВР (28344) законопроект (3343) Железняк Ярослав (648)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
показать весь комментарий
19.08.2026 17:48 Ответить
+1
Видно правоохоронний комітет охороняє Зеленського і його шоблу від антикорупційних законопроектів.🤭

Для того вони туди і призначені!!!🤷‍♂️
показать весь комментарий
19.08.2026 17:51 Ответить
+1
Під@растична зелена свинота воює з Україною ще підступніше, ніж обісране ×уйло.
показать весь комментарий
19.08.2026 17:51 Ответить

Загрузка...

 
 