Правоохоронний комітет Ради відхилив низку антикорупційних законопроєктів, - Железняк

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував виключити з порядку денного пакет антикорупційних законопроєктів під приводом втрати актуальності.

Про це парламентар написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пояснення комітету - "втрата актуальності"

Він зауважив, що рішення було ухвалене після звернення нардепів Бужанського та Савченко.

"Правоохоронний комітет щойно злив наші антикорупційні законопроєкти. Офіційне формулювання – "втратили актуальність". Дуже символічно після нових плівок НАБУ. Якщо коротко, правоохоронний Комітет мав рекомендувати внести до порядку денного кілька наших законопроектів, які посилюють антикорупційну інфраструкртуру. На виконання міжнародних зобовʼязань. Але надійшов лист від депутата Бужанського і Савченко. І натомість, комітет викинув їх з порядку денного (фактично пропонує відхилити). Рада не зможе їх тепер розглядати в залі і голосувати", - заявив Железняк.

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Які законопроєкти заблокував комітет

За словами депутата, законодавчі ініціативи, зокрема, передбачали:

зупинку термінів давності для корупціонерів, які намагаються уникнути відповідальності за допомогою служби в армії;

проведення реформи ДБР за прикладом БЕБ та митниці;

скасування "правок Лозового";

прозорий конкурс на посаду Генпрокурора;

посилення спроможностей НАБУ і САП, зокрема у притягненні до відповідальності фігурантів, які переховуються за кордоном.

"Це ті закони, які ми з колегами подали, щоб посилити боротьбу з корупцією в країні. Це ті закони, які наближають нас до ЄС. І це ті закони, під які підв’язано близько 2 млрд євро допомоги до кінця року", - наголосив народний обранець.

За словами нардепа, з цього можна зробити два висновки. По-перше, влада прагне згорнути антикорупційні ініціативи та не відмовилася від намірів підірвати роботу НАБУ і САП. По-друге, нардеп наголосив, що вони з колегами продовжать відстоювати антикорупційні реформи, додавши, що в усіх попередніх випадках подібного саботажу їм вдавалося перемагати.

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