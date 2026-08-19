С 1 сентября дошкольники будут изучать английский: к нововведению готовы 75% детских садов

С 1 сентября 2026 года изучение английского языка станет обязательным для детей старшего дошкольного возраста — от 5 до 6 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки по вопросам дошкольного образования Анастасии Коноваловой, сделанное во время брифинга в рамках конференции "Августовская-2026".

Большинство украинских детских садов уже подготовились к введению таких занятий. Соответствующую готовность имеют более 75% учреждений.

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Кто будет проводить занятия по английскому

К преподаванию английского языка смогут привлекаться не только педагоги конкретного детского сада.

При необходимости занятия будут проводить учителя английского из школ, представители частных образовательных учреждений и физические лица-предприниматели.

Если в населенном пункте не хватит специалистов, обучение смогут организовать дистанционно. В таком случае дети будут оставаться в группе с воспитателем, а преподаватель будет проводить занятия онлайн.

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Какие знания получат дошкольники

В Министерстве образования и науки подчеркивают, что от детей не будут требовать свободного владения английским языком.

Основная задача занятий — заинтересовать дошкольников языком, дать им базовые знания и подготовить основу для дальнейшего обучения в школе.

"Основная задача занятий — заинтересовать детей языком, дать им базовые знания и подготовить основу для дальнейшего обучения в школе", — говорится в сообщении.

Таким образом, с нового учебного года английский станет обязательной составляющей образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста.

В то же время формат занятий будет зависеть от возможностей конкретного детского сада и наличия педагогов.

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