З 1 вересня дошкільнята вивчатимуть англійську: до нововведення готові 75% садків

З 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови стане обов’язковим для дітей старшого дошкільного віку – від 5 до 6 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки з питань дошкільної освіти Анастасії Коновалової, зроблену під час брифінгу в межах конференції "Серпнева-2026".

Більшість українських дитячих садків уже підготувалися до запровадження таких занять. Відповідну готовність мають понад 75% закладів.

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Хто проводитиме заняття з англійської

До викладання англійської мови зможуть залучати не лише педагогів конкретного дитячого садка.

За потреби заняття проводитимуть учителі англійської зі шкіл, представники приватних освітніх закладів та фізичні особи-підприємці.

Якщо в населеному пункті не вистачатиме фахівців, навчання зможуть організувати дистанційно. У такому разі діти залишатимуться у групі з вихователем, а викладач проводитиме заняття онлайн.

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Які знання отримають дошкільнята

У Міністерстві освіти і науки наголошують, що від дітей не вимагатимуть вільного володіння англійською мовою.

Основне завдання занять – зацікавити дошкільнят мовою, дати їм базові знання та підготувати основу для подальшого навчання у школі.

"Основне завдання занять – зацікавити дітей мовою, дати їм базові знання та підготувати основу для подальшого навчання у школі", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, із нового навчального року англійська стане обов’язковою складовою освітнього процесу для дітей старшого дошкільного віку.

Водночас формат занять залежатиме від можливостей конкретного дитячого садка та наявності педагогів.

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