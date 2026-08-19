Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Вечером 19 августа в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских беспилотников. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

В 19:10 — ударный БПЛА на границе Сумской и Харьковской областей курсом на Полтавскую область, а также ударные БПЛА к востоку от Петропавловки (Днепропетровская область) курсом на север.

В 19:25 — БПЛА в направлении Кременчуга с востока.

В 19:27 — Баражирующий боеприпас "Бандероль" в Черниговской области с востока в западном направлении на Нежин.

В 19:31 — БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Одесчину.

В 19:37 — БПЛА курсом на Харьков с севера.

Обновленная информация

В 20:27 – Сообщалось о БпЛА курсом на Кременчуг с востока, а также БпЛА курсом на Харьков с севера.

Обновленная информация

В 21:09 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Днепропетровщину (Синельниковский р-н).

В 21:15 - КАБы на Сумщину.

В 21:28 - Баражирующий боеприпас "Бандероль" на Черниговщине, курсом на Нежин.

В 21:29 - БпЛА на юге Харьковщины, курс западный, а также БпЛА на юге Николаевщины.

В 21:30 - Кабы на Запорожскую область.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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