Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Ввечері 19 серпня у повітряному просторі України фіксується рух російських безпілотників. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:10 - Ударний БпЛА на межі Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину, а також ударні БпЛА східніше Петропавлівки (Дніпропетровщина) курсом на північ.
О 19:25 - БпЛА у напрямку Кременчука зі сходу.
О 19:27 - Баражуючий боєприпас "Бандероль" на Чернігівщині зі сходу західним напрямком на Ніжин.
О 19:31 - БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.
О 19:37 - БпЛА курсом на Харків з півночі.
Оновлена інформація
О 20:27 - Повідомлялося про БпЛА курсом на Кременчук зі сходу, а також БпЛА курсом на Харків з півночі.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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