В соцсетях писали о побеге двух российских пленных на Харьковщине и убийстве воина ВСУ: ГУИС опровергла фейк
Государственная уголовно-исполнительная служба Украины официально опровергла распространившуюся в соцсетях информацию о якобы побеге "из колонии в Харьковской области" двух российских военнопленных, которые, как утверждается, убили военнослужащего ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба ГКИС, передает Цензор.НЕТ.
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Что распространяли в СМИ
Ранее Telegram-канал "ИЗЮМ | Голос народа" сообщал, что в селе Петровское Изюмского района двое российских военнопленных якобы убили военнослужащего ВСУ и сбежали.
Согласно этой информации, речь шла о солдатах 25-й армии РФ — 1997 и 2004 годов рождения, гражданах Таджикистана и Казахстана, которые якобы завладели оружием погибшего и уехали на автомобиле Mercedes ML350. Тогда же распространялся призыв сообщать в полицию о разыскиваемых или указанном автомобиле.
Официальное опровержение
В ГУИС подчеркнули, что из учреждений системы никаких побегов осужденных, заключенных или военнопленных не происходило, а распространенные в СМИ сообщения о побеге "из колонии в Харьковской области военнопленных" не соответствуют действительности.
- Ведомство обратилось к СМИ и владельцам социальных сетей с просьбой не распространять ложную информацию, подчеркнув, что в условиях войны любое социально чувствительное сообщение вызывает общественный резонанс и понятную обеспокоенность граждан.
В ГУИС заверили, что сотрудники пенитенциарной службы продолжают добросовестно выполнять свои обязанности на протяжении всего периода военного положения, обеспечивая правопорядок в учреждениях исполнения наказаний, в частности на прифронтовых территориях.
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