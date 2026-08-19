Соцмережі писали про втечу двох російських полонених на Харківщині та вбивство воїна ЗСУ: ДКВС спростувала фейк

Державна кримінально-виконавча служба України офіційно спростувала поширену в соцмережах інформацію про нібито втечу "з колонії на Харківщині" двох російських військовополонених, які начебто вбили військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ДКВС, передає Цензор.НЕТ.

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Що поширювали в медіа

Раніше телеграм-канал "ІЗЮМ | Голос народу" повідомляв, що у селі Петрівське Ізюмського району двоє російських військовополонених нібито вбили військовослужбовця ЗСУ та втекли.

За тією інформацією, йшлося про солдатів 25-ї армії РФ — 1997 та 2004 років народження, громадян Таджикистану та Казахстану, які нібито заволоділи зброєю загиблого й поїхали на автомобілі Mercedes ML350. Тоді ж поширювався заклик повідомляти поліції про розшукуваних чи вказаний автомобіль.

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Офіційне спростування

У ДКВС наголосили, що з установ системи жодних втеч засуджених, ув'язнених чи військовополонених не відбувалося, а поширені в медіа повідомлення про втечу "з колонії на Харківщині військовополонених" не відповідають дійсності.

Відомство звернулося до медіа та власників соцмереж із проханням не поширювати неправдиву інформацію, наголосивши, що в умовах війни будь-яке соціально вразливе повідомлення викликає суспільний резонанс та зрозумілу стурбованість громадян.

У ДКВС запевнили, що співробітники пенітенціарної служби продовжують сумлінно виконувати свої обов'язки протягом усього періоду воєнного стану, забезпечуючи правопорядок в установах виконання покарань, зокрема на прифронтових територіях.

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