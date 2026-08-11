Спецпризначенці ГУР "БАТ-13" та "АРАТТА" провели рейд на ворожі позиції та взяли в полон рашиста. ВIДЕО

Спецпризначенці ГУР провели рейд у контрольованому противником населеному пункті та взяли в полон рашиста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці підрозділів "БАТ-13" та "АРАТТА" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України під час бойового завдання інфільтрувалися в один із населених пунктів, який перебуває під контролем російських військ.

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На оприлюднених кадрах видно, як спецпризначенці заходять до будівлі, де переховувався особовий склад противника. Бійці зробили попереджувальні постріли та запропонували російському військовому здатися в полон, пообіцявши зберегти йому життя.

У результаті ще один російський військовослужбовець опинився в українському полоні, що надалі може сприяти поверненню захисників України з російської неволі.

У ГУР зазначають, що за кожним таким епізодом стоять ретельна підготовка, точний розрахунок, злагоджена взаємодія групи та своєчасні рішення бійців.

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