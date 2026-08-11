Спецпризначенці ГУР "БАТ-13" та "АРАТТА" провели рейд на ворожі позиції та взяли в полон рашиста. ВIДЕО
Спецпризначенці ГУР провели рейд у контрольованому противником населеному пункті та взяли в полон рашиста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці підрозділів "БАТ-13" та "АРАТТА" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України під час бойового завдання інфільтрувалися в один із населених пунктів, який перебуває під контролем російських військ.
На оприлюднених кадрах видно, як спецпризначенці заходять до будівлі, де переховувався особовий склад противника. Бійці зробили попереджувальні постріли та запропонували російському військовому здатися в полон, пообіцявши зберегти йому життя.
У результаті ще один російський військовослужбовець опинився в українському полоні, що надалі може сприяти поверненню захисників України з російської неволі.
У ГУР зазначають, що за кожним таким епізодом стоять ретельна підготовка, точний розрахунок, злагоджена взаємодія групи та своєчасні рішення бійців.
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