Морпіхи 36-ї ОБрМП зірвали російське постановочне відео про "захоплення" селища на Донеччині та взяли у полон двох окупантів із триколором. ВIДЕО

Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського зірвали чергову спробу російських окупантів створити пропагандистське відео про нібито просування на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє військовослужбовців РФ отримали наказ дістатися до стели в Олексієво-Дружківці та записати постановочні кадри з російським триколором, щоб видати їх за "захоплення" населеного пункту.

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Втім, реалізувати задум окупантам не вдалося. Українські морські піхотинці своєчасно виявили диверсійну групу, після чого обох росіян взяли в полон без можливості виконати поставлене завдання.

У 36-й бригаді зазначили, що російські військові вкотре намагалися використати інформаційно-психологічну операцію для створення фейкової "перемоги", однак цей сценарій завершився поповненням українського обмінного фонду замість пропагандистського сюжету.

"Українська земля - не місце для російських казок! Руйнуємо чергову ІПСО противника", - додають українські морпіхи у дописі до відео.

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