Морпехи 36-й ОБрМП сорвали российское постановочное видео о "захвате" поселка на Донетчине и взяли в плен двух оккупантов с триколором. ВИДЕО

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского сорвали очередную попытку российских оккупантов снять пропагандистское видео о якобы продвижении в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое военнослужащих РФ получили приказ добраться до стелы в Алексеево-Дружковке и записать постановочные кадры с российским триколором, чтобы выдать их за "захват" населенного пункта.

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Впрочем, реализовать замысел оккупантам не удалось. Украинские морские пехотинцы своевременно обнаружили диверсионную группу, после чего обоих россиян взяли в плен, не дав им возможности выполнить поставленную задачу.

В 36-й бригаде отметили, что российские военные в очередной раз пытались использовать информационно-психологическую операцию для создания фейковой "победы", однако этот сценарий завершился пополнением украинского обменного фонда вместо пропагандистского сюжета.

"Украинская земля — не место для российских сказок! Разрушаем очередную ИПСО противника", — добавляют украинские морпехи в подписи к видео.

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