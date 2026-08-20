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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 472 640 человек (+1 480 за сутки), 12 283 танка, 48 261 артиллерийская система, 25 165 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 472 640 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 472 640 (+1 480) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 283 (+7) шт.

боевых бронированных машин – 25 165 (+3) шт.

артиллерийских систем – 48 261 (+56) шт.

  • РСЗО – 2 050 (+7) шт.
  • средства ПВО – 1 577 (+0) шт.
  • самолетов – 439 (+0) шт.
  • вертолетов – 354 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 321 (+10) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 869 (+1 672) шт.
  • крылатые ракеты – 5 010 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 136 818 (+500) шт.
  • специальная техника – 4 551 (+3) ед.

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Уничтожение врага 19 августа

Автор: 

армия РФ (23990) Генштаб ВС (8627) ликвидация (4530) уничтожение (10571)
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