Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 472 640 человек (+1 480 за сутки), 12 283 танка, 48 261 артиллерийская система, 25 165 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 472 640 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 472 640 (+1 480) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 283 (+7) шт.

боевых бронированных машин – 25 165 (+3) шт.

артиллерийских систем – 48 261 (+56) шт.

РСЗО – 2 050 (+7) шт.

средства ПВО – 1 577 (+0) шт.

самолетов – 439 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 321 (+10) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 869 (+1 672) шт.

крылатые ракеты – 5 010 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 136 818 (+500) шт.

специальная техника – 4 551 (+3) ед.

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