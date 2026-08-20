УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15379 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
995 3

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 472 640 осіб (+1 480 за добу), 12 283 танки, 48 261 артсистема, 25 165 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 472 640 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 472 640 (+1 480) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 283 (+7) од.

бойових броньованих машин – 25 165 (+3) од.

артилерійських систем – 48 261 (+56) од.

  • РСЗВ  – 2 050 (+7) од.
  • засоби ППО – 1 577 (+0) од.
  • літаків  – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 321 (+10) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 470 869 (+1 672) од.
  • крилаті ракети – 5 010 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 136 818 (+500) од.
  • спеціальна техніка – 4 551 (+3) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники FPV-дронами розтрощили артилерію та засоби РЕБ і зв’язку рашистів. ВIДЕО

Знищення ворога 19 серпня

Автор: 

армія рф (22137) Генштаб ЗС (8903) ліквідація (4576) знищення (10881)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 