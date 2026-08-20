Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 472 640 осіб (+1 480 за добу), 12 283 танки, 48 261 артсистема, 25 165 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 472 640 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.26 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 472 640 (+1 480) осіб (ліквідовано та поранено)
танків – 12 283 (+7) од.
бойових броньованих машин – 25 165 (+3) од.
артилерійських систем – 48 261 (+56) од.
- РСЗВ – 2 050 (+7) од.
- засоби ППО – 1 577 (+0) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 321 (+10) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 470 869 (+1 672) од.
- крилаті ракети – 5 010 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 136 818 (+500) од.
- спеціальна техніка – 4 551 (+3) од.
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