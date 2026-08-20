Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 472 640 осіб (+1 480 за добу), 12 283 танки, 48 261 артсистема, 25 165 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 472 640 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 472 640 (+1 480) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 283 (+7) од.

бойових броньованих машин – 25 165 (+3) од.

артилерійських систем – 48 261 (+56) од.

РСЗВ – 2 050 (+7) од.

засоби ППО – 1 577 (+0) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 321 (+10) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 470 869 (+1 672) од.

крилаті ракети – 5 010 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 136 818 (+500) од.

спеціальна техніка – 4 551 (+3) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники FPV-дронами розтрощили артилерію та засоби РЕБ і зв’язку рашистів. ВIДЕО