Прикордонники FPV-дронами розтрощили артилерію та засоби РЕБ і зв’язку рашистів. ВIДЕО

Пілоти прикордонного підрозділу уразили артилерію, засоби РЕБ та зв’язку російських окупантів на південному напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних БпЛА під час бойових вильотів знищили 3 гармати, 3 антени та 2 комплекси РЕБ противника.

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Відео бойової роботи українські захисники опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.

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