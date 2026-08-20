Прикордонники FPV-дронами розтрощили артилерію та засоби РЕБ і зв’язку рашистів. ВIДЕО
Пілоти прикордонного підрозділу уразили артилерію, засоби РЕБ та зв’язку російських окупантів на південному напрямку фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних БпЛА під час бойових вильотів знищили 3 гармати, 3 антени та 2 комплекси РЕБ противника.
Відео бойової роботи українські захисники опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.
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